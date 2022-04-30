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青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起

置業家居 2022/04/30

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即將於5月入伙的明翹匯，將成為青衣區19年來首個全新盤；惟現時只有30個租盤，佔全盤776伙約3.9%，故議幅僅維持5%以內，其呎租亦普遍較同區屋苑為貴。

中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，明翹匯開售

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欄名 : 封面故事

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