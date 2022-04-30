青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 即將於5月入伙的明翹匯，將成為青衣區19年來首個全新盤；惟現時只有30個租盤，佔全盤776伙約3.9%，故議幅僅維持5%以內，其呎租亦普遍較同區屋苑為貴。 中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，明翹匯開售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 預租單位 制定應變計劃 今日 預租單位 制定應變計劃 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 今日 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 今日 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 你可能感興趣 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 01:00 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 預租單位 制定應變計劃 今日 01:00 預租單位 制定應變計劃 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 01:00 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 今日 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 今日 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 今日 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 今日 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 中原地產 物業出租 明翹匯