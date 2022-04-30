天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： Wetland Seasons Bay第1期位於天水圍濕地公園路1號，鄰近港鐵天水圍站，交通便捷。惟現時樓盤仍未有預租，而中原地產天水圍嘉湖第一分行分行經理劉耀琛表示，價錢方面可參考同由新地發展的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 預租單位 制定應變計劃 今日 預租單位 制定應變計劃 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 今日 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 今日 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 你可能感興趣 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 01:00 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 預租單位 制定應變計劃 今日 01:00 預租單位 制定應變計劃 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 01:00 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 今日 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 今日 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 今日 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 今日 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 中原地產 物業出租 Wetland Seasons Bay