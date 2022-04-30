天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑

Wetland Seasons Bay第1期位於天水圍濕地公園路1號，鄰近港鐵天水圍站，交通便捷。惟現時樓盤仍未有預租，而中原地產天水圍嘉湖第一分行分行經理劉耀琛表示，價錢方面可參考同由新地發展的

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