日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 將軍澳日出康城早前連續有多期入伙，涵蓋屋苑第7至9B期，至於第9C期、由會德豐發展的OCEAN MARINI亦快將入伙，更率先錄得2宗預租。然而，入伙潮將近完結，租盤競爭稍減，令OCEAN ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 預租單位 制定應變計劃 今日 預租單位 制定應變計劃 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 今日 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 今日 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 你可能感興趣 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 01:00 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 預租單位 制定應變計劃 今日 01:00 預租單位 制定應變計劃 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 01:00 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 今日 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 今日 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 今日 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 今日 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 中原地產 物業出租 OCEAN MARINI