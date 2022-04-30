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日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28

置業家居 2022/04/30

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將軍澳日出康城早前連續有多期入伙，涵蓋屋苑第7至9B期，至於第9C期、由會德豐發展的OCEAN MARINI亦快將入伙，更率先錄得2宗預租。然而，入伙潮將近完結，租盤競爭稍減，令OCEAN

...

欄名 : 封面故事

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