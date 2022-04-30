屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40

屯門青山公路及掃管笏一帶為近年新盤供應的集中地之一，當中由香港小輪及帝國集團共同發展的帝御第1至3期，將於6月入伙，惟現有預放租盤不多之餘，業主叫租亦相當進取，呎租最高更達$46.5。

中原地產高級資深

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