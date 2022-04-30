第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?

第二季有12個新盤入伙，提供接近6,300伙，惟現有預放租盤及預租成交均甚為疏落。代理解釋，主要原因乃擁有較多入伙盤的區份現有租盤供應充足，加上不少新盤延遲交樓令租客卻步所致。

據本刊統計，2022年第

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