8大指數齊升 CCL重上180點水平

中原城市領先指數（CCL）本周成功升穿180點，最新報181.06點（根據4月18日至4月24日簽訂的正式買賣合約，4月4日至4月10日簽訂的臨時買賣合約），按周升0.95%。

按地區劃分，以新界西升幅

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