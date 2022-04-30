8大指數齊升 CCL重上180點水平 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周成功升穿180點，最新報181.06點（根據4月18日至4月24日簽訂的正式買賣合約，4月4日至4月10日簽訂的臨時買賣合約），按周升0.95%。 按地區劃分，以新界西升幅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周微跌0.16% 展望下半年重回190點 2022/04/23 CCL按周微跌0.16% 展望下半年重回190點 確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點 2022/04/15 確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點 CCL按周漲1.14% 止跌回升 報179.36點 2022/04/09 CCL按周漲1.14% 止跌回升 報179.36點 CCL最新報177.34點 按周跌0.77% 創56周新低 2022/04/02 CCL最新報177.34點 按周跌0.77% 創56周新低 CCL最新報178.72點 按周跌1.12% 創一年新低 2022/03/26 CCL最新報178.72點 按周跌1.12% 創一年新低 中原地產