薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 副刊版 2022/04/30 分享： 分享： 香港人困了太久，對旅遊的飢餓感不斷蘊釀，當薄鳧林牧場這個新景點宣布開放試業，立即引來極大迴響，首輪網上預約4小時已告滿額，導賞團更是數分鐘已爆滿。薄扶林及牛奶公司前世今生的故事，就由這一處開始說起。 薄 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 2022/04/29 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 2022/04/23 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 2022/04/13 本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊 2022/04/09 踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊 網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 2022/04/02 網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 薄扶林 古蹟 Local Tour 旅遊資訊 景點及場所