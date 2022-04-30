薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采

香港人困了太久，對旅遊的飢餓感不斷蘊釀，當薄鳧林牧場這個新景點宣布開放試業，立即引來極大迴響，首輪網上預約4小時已告滿額，導賞團更是數分鐘已爆滿。薄扶林及牛奶公司前世今生的故事，就由這一處開始說起。

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