Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食

英國美食品牌Pret A Manger為慶祝進駐香港20周年，由即日至6月21日推出一系列以地道香港美食為靈感設計的輕食甜點，同時亦於5月份推出多重優惠，與食客一起分享周年的喜悅。

於全球擁有逾500間

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