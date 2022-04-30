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Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食

副刊版 2022/04/30

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英國美食品牌Pret A Manger為慶祝進駐香港20周年，由即日至6月21日推出一系列以地道香港美食為靈感設計的輕食甜點，同時亦於5月份推出多重優惠，與食客一起分享周年的喜悅。

於全球擁有逾500間

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欄名 : 新鮮熱辣

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前校長開社企曾蝕百萬仍不放棄 聘請智障自閉人士望能自力更生
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