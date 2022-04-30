Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 副刊版 2022/04/30 分享： 分享： 英國美食品牌Pret A Manger為慶祝進駐香港20周年，由即日至6月21日推出一系列以地道香港美食為靈感設計的輕食甜點，同時亦於5月份推出多重優惠，與食客一起分享周年的喜悅。 於全球擁有逾500間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 2022/04/29 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 2022/04/27 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 2022/04/26 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 2022/04/25 感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 2022/04/23 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 香港 英國 品牌 設計 美食 商場 中環 食品 蛋 蛋糕