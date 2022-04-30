保護兒童 由立法禁體罰開始

每年4月30日是國際「沒有巴掌日」（International SpankOut Day），呼籲世界各國停止以體罰作為管教兒童的方法。

現時在世界各地，體罰仍然是最常見針對兒童的施暴形式，根據世界衞生組織調查，現時全球有60%的兒童定期遭受家庭成員或照顧者的體罰；亦有研究顯示，向兒童實施體罰，會為他們的身心、腦功能和認知功能發展造成負面影響，同時會影響學業表現和價值觀的建立，成年後有更大機會出現暴力行為、犯下罪行和出現反社會行為傾向。

另一方面，體罰亦會破壞家庭關係，施虐者的行為會為兒童立下負面榜樣，令他們誤以為暴力在親切的關係中是可接受的，或可作為解決衝突的方式。

體罰礙兒童成長 非適當管教

因此，體罰並不是適當的管教方式，除了對兒童的成長和發展造成長遠影響外，同時亦影響兒童作為人類的所享有的尊嚴、免於身體和精神暴力及保持身體完整性的權利。

為兒童建立一個安全的成長環境，是每一位成年人的責任，而法律改革就是最重要的手段。過去40年，全球共有63個國家或地區就全面禁止體罰兒童立法；盡管愈來愈多地方的政府願意立法，但相關法律只保護了全球14%的兒童。

立法禁止體罰，首要目的並非要為了懲罰家長或照顧者，而是為了透過法律，實踐兒童所享有的權利，令他們能夠如同成人一樣受法律保護，免受人身攻擊，並向社會傳達一個清晰的信息：體罰並非一個合適的管教方式，對提升社會對兒童的尊重，以及減少以任何暴力或其他不恰當方式對待兒童，並改變社會文化，帶來正面影響。

由聯合國秘書長所發起的國際消除兒童暴力聯盟（Global Partnership to End Violence Against Children），就以2030年或之前推動各國立法終結對兒童任何形式體罰為宗旨，而香港救助兒童會亦簽署了聯盟所發起的行動呼籲聯署，承諾積極推動以立法方式盡快實現目標。

3方面着手 履行國際公約

身為國際社會及聯合國《兒童權利公約》的締約方，特區政府有責任主動在制定法律及執行政策上，須以確保兒童的最大利益為首要考量作出行動，我們建議政府應盡快就保護兒童推動以下措施：

除了加快推動虐兒個案強制通報機制，以及「沒有保護罪」的立法外，更應全面禁止在任何情況下，對兒童進行體罰及其他殘酷、羞辱式的懲罰；

與非政府機構合作，更有效地推動和普及家長教育，以提升家長及照顧者對非暴力管教兒童方法的知識，同時亦為有虐待或疏忽照顧兒童的高風險家長及監護人，提供強制家庭教育；

於社會推動公眾教育計劃，以建立「虐兒行為零容忍」的文化，讓社會認識體罰對兒童的影響，並提高市民對兒童暴力和虐待個案的警覺，鼓勵他們在遇到懷疑個案時尋求支援。

▲ 為兒童建立一個安全的成長環境，是每一位成年人的責任，而法律改革就是最重要的手段。（資料圖片）