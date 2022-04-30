移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息

法國總統大選塵埃落定，馬克龍再次擊敗極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐，但兩者得票差距顯著收窄。馬克龍5年前承諾要打擊極端主義黨派，但極右翼思潮似乎從未退卻，甚至「春風吹又生」，最近瑞典亦出現極右示威活動，究竟

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