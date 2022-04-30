移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 國際版 2022/04/30 分享： 分享： 法國總統大選塵埃落定，馬克龍再次擊敗極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐，但兩者得票差距顯著收窄。馬克龍5年前承諾要打擊極端主義黨派，但極右翼思潮似乎從未退卻，甚至「春風吹又生」，最近瑞典亦出現極右示威活動，究竟 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 當年蘇聯與納粹鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/23 當年蘇聯與納粹鬥爭 受害者豈止烏克蘭 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 德俄相互依賴 源於文化情感 2022/04/09 德俄相互依賴 源於文化情感 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 歐洲 政治 法國 移民 選舉 馬克龍 新移民