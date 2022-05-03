看數據，「港樂」主題演唱節目《聲生不息》的播放率不錯，內地社交媒體也有一定討論。較特別的看點，應該算是第一次，有那麼多香港歌星一同參加內地的綜藝演唱節目，而且節目中能聽到那麼多港式廣東話對話（因有真人騷環節）。其實也看到香港的娛樂工業，從人到製作方式，將要如何向內地的風格靠近。

從命名先講起，其實香港不叫自己的粵語流行歌做「港樂」（之前這詞是用來稱香港管弦樂團），哪怕是在內地，「港樂」這稱呼，流行起來也不是很久的事。不過，近年因為興起重提香港流行文化，於是跟港片一樣，港樂成為一個娛樂類型，充滿懷舊氣息。但不得不承認，就算接觸到的九○後，不少雖是從父母輩的口味中開始聽香港歌，但當中確實不乏粉絲。相比近年發展確大不如前的內地樂壇創作，香港歌在質量和歷史感上，還是頗多優質作品。

表面上是綜藝節目，看到背後有廣電總局及中聯辦的參與，片頭和過場，不乏回歸、中港融合等信息。一開場，一些香港歌星出場自我介紹，說是來自中國香港，當中的意圖非常清晰。事實上，在司儀的普通話版本中，直接也說出這是一檔獻禮式綜藝節目。

在之前的宣傳中，訪問填詞人（當然不會出現近二十年最重要的香港詞人），鄭國江也襯合主旋律地說：「我的詞中展現的是中國人的精神面貌，盧國沾寫的是中國人的民族大義，而黃霑則是傳達中國傳統思想。」

演出歌手方面，林子祥和葉蒨文同台，當然有噱頭，白髮老人台上都能唱得起勁，內地罕見。另外一直有留意，香港還可有新的年輕歌手在內地走紅嗎？○○後炎明熹以人氣和實力而言，確是最有可能的一個。