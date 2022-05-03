粟米紅菜頭雜菜湯去水腫

晚市堂食終於重開，大家都急不及待外出大快朵頤。雖然上星期與客人會面時，已經給予不少外出用膳建議，但仍有不少戰友升磅回歸。Jennifer的升幅最勁，短短三日便增重三磅。Jennifer焦急萬分地問：「我已很聽話，壽司只選赤身而非魚腩，火鍋要求了鴛鴦鍋，避免菜和肉同爐，吃上海菜亦選了湯麵，為何磅數仍大增呢？」

我看了一看她的飲食日記，的確選的都是低脂菜式，但突然想起，Jennifer比較重口味，喜愛濃味食物。我便問：「上次教你用筷子頭沾豉油到魚生上，有嘗試嗎？有配上你最愛的麵豉湯嗎？上海湯麵有否偷偷把湯底都喝掉？」Jennifer瞪大雙眼，說：「你怎麼知道的？你在餐廳碰到我嗎？為何不跟我打個招呼？」我笑說：「當然沒有，只是看到你升磅不少，應該是水腫吧！再回想起你過往的飲食習慣而推斷的！」Jennifer一臉不解地說：「今早起床時，的確覺得口腫臉腫，我也心想：『奇怪！月經才完，又會突然水腫？』所以，我一整天都不敢飲水，以免更水腫！」不少人跟Jennifer一樣，以為飲水會更易水腫，但事實是沒攝取足夠水份才令身體鎖住更多水份。我立即糾正她說：「豉油、麵豉湯、火鍋湯底、調味醬汁和湯麵的湯都屬高鈉質。你是攝取過量鈉質（即鹽份）導致水腫的，反而應多喝水將儲存在身體中過量的鈉和水排出。今明兩晚，嘗試喝含高鉀質的粟米紅菜頭湯去水吧！」

我詳細地交代這道湯的材料及做法，包括：粟米兩條、栗子十粒、紅菜頭一個、西芹四條、紅蘿蔔一條、瘦肉六両，把所有材料切件再放入一點五公升清水煲一小時，加入一茶匙鹽和適量黑椒即成。「這是兩日分量，第二晚把湯徹底翻熱就可以飲用了。喝完這個湯，下次會面應該可以減回這三磅。」Jennifer急不及待，馬上收拾飲食日記及行裝，往附近的菜市場絕塵而去。

（編按：黃凱詩請假，今期由盧綺欣暫代。）