DSE開考前，古天樂拍了一條名為「學．苦」的短片，為應屆考生打氣，片中一段演講的大意是，每個人甫出生，都要經歷人生這一科的無數次考試，而在疫情下，今年的試題或許是歷年最難答的：如何讓疫情真正結束？疫情再爆，學期如何是好……每一條都不容易，無得選擇的選擇題、點都計唔通嘅數、分析唔到嘅困局，惟這一科真正要學的，就是「學苦」，要學懂這個世界，路不易行、門未必常開，付出不一定有結果，但都會學識，只要盡過力，毋須考第一，亦未必有滿意答案，但必定係一個更好的自己……

香港演藝界人士，有很多心神都已花在其他地方，例如開拓更大市場。那是可理解的，畢竟演員／歌手都要生活，是很實際的問題。要比較市場大小和製作資源，香港明顯沒有優勢，若只從經濟效益衡量，別處當然更易賺大錢、發大財。事實上，已有不少香港演藝人看過更大的市場後，對小小的本地市場已不屑一顧，因此，我更欣賞那些無論去到多遠，在有選擇的情況下，仍以香港和香港人為本源的演藝人物，古天樂是其中一位。DSE學生及香港年輕人，嚴格來說，不是古天樂的「目標市場」，但我相信，真正愛這個城市的人，根本不會凡事都只以經濟效益去思考香港需要甚麼。

愛香港，自然關心香港的未來，而這個未來包括年輕一代。中年人現時是收成期，有些只關心自己有甚麼及如何保住收成，但有一些有心人則會在自己收成後關心：「我可以如何撒種，好讓這個地方的其他人也可以受益？」古天樂屬後者，他老早已收成，認識他的人都知道，他在不同的地方低調地做很多事，亦幫過很多人，尤其是那些沒有太多社會資源的人。

其實，每個中年人，只要有心和夠愛香港，都可在自己的崗位上做點事，在我們曾享受過收成的地方，守住美好的土壤留給下一代。香港演藝界的古天樂，做了一個示範。