俄烏戰火燒向歐 「三戰」恐非天馬行空

有人說，如果可以和外星高等智慧生物溝通，人類應該問對方：「你這文明是如何避免自我毀滅，得以發展到這個地步的？」的確，人類在有意無意之間，總有自毀傾向。

第一次世界大戰爆發有其偶然性，事件巧合得見鬼：奧匈帝國皇位順位繼承人斐迪南，1914年6月到訪薩拉熱窩，車隊經過第一批南斯拉夫民族主義刺客，對方膽怯未有動手；第二次遭投擲炸彈，定時引信令炸彈從車身反彈才爆炸，斐迪南夫婦避過一劫。

斐迪南卻沒有轉移安全地方，繼續訪問行程，演講後更臨時打算去醫院探望爆炸傷者，怎料隨從未有通知頭車，車隊錯走原定路綫，結果終於出事，斐迪南與妻子同遭近距離槍殺，奧匈因此向塞爾維亞宣戰，塞爾維亞「老大哥」俄羅斯則對奧動員，奧俄雙方陣營盟國一同捲入戰爭，變成世界大戰。

國際矛盾續累積 憂更多國捲入

但一戰其實也是此前數十年國際秩序下，所累積矛盾的總爆發，有其必然性；就算斐迪南沒有遇刺，只要時間夠長，另一導火綫也肯定會點燃。

法國在普法戰爭受辱後，一心對德（普魯士戰後升為德國）反攻復仇，法德對立已令歐洲不可能真正和平；奧地利敗予普魯士後（與匈牙利合併成奧匈）轉向南方，染指巴爾幹半島，與塞爾維亞及其背後的俄羅斯摩擦；俄羅斯對土耳其海峽虎視眈眈，英國決心阻俄進入地中海，只是恐懼德國海軍擴張要大於防俄；德國為孤立法國，則與奧匈修好，為之撑腰。最後德奧土組成三國同盟，俄法英結為三國協約，乾柴陣擺好，只待一點火花到來。

一戰戰勝國對德國過分嚴苛，埋下二戰伏綫，二戰鋪路美蘇崛起釀成冷戰，冷戰後國際秩序未有梳理和消解遺留矛盾，今天歐洲再次爆發戰爭，而這場目前的局部戰爭，正出現捲入更多國家的苗頭，最壞情況恐步向「三戰」。

俄烏戰爭兩個多月仍在拉鋸，俄羅斯外長拉夫羅夫警告，爆發第三次世界大戰風險真實且嚴重，不應受低估。盡管這話某程度上是俄方為增加籌碼的威脅，但事態持續升級以至失控的機會亦確實相對不小，值得各方憂慮。

烏東鏖戰之際，烏克蘭西面鄰國摩爾多瓦（Moldova）響起驚雷。

摩爾多瓦境內東部親俄分離地區、與烏克蘭接壤的「德涅斯特河沿岸」（Transnistria，因位於德涅斯特河左岸，簡稱「德左」）上周發生神秘爆炸，安全部門大樓受損，一些電訊塔被毀。德左當局指稱烏克蘭發動襲擊，烏克蘭則認為乃俄羅斯在德左背後自導自演。

摩爾多瓦歷史上是俄羅斯帝國與鄂圖曼土耳其，以及之後羅馬尼亞的爭奪地帶，20世紀獨立後又成為蘇聯加盟國。蘇聯解體後，摩爾多瓦境內俄語人口鬧獨立，並在莫斯科支持下贏得戰爭，德左變成國際法理上是摩爾多瓦一部分，但實際上獨立的灰色地帶；俄羅斯在當地一直有少量駐軍，但也未有與德左「建交」。

戰火西延 烏鄰國摩爾多瓦爆炸

德左爆炸之所以重要，因為這是俄烏戰火正在向西蔓延的壞兆頭。較早前，俄羅斯中央軍區副司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekayev）曝光了外界懷疑已久的俄方計劃：全面控制頓巴斯兼整個烏克蘭南部，接通俄本土至德左。

從理性上分析，德左捲入戰爭，對俄無甚好處：俄軍在烏東也遭遇不少阻力，要打到德左，還須先攻克烏西南港口城市敖德薩（Odessa），而該市至今僅遭零星長程轟炸，未受正面進攻；德左本身也是弱小之地，難足策應烏東俄軍夾擊敖德薩；且摩爾多瓦縱被俄分裂，向來在俄與西方間中立，沒有尋求加入北約，俄現在是否要逼摩進牆角，製造多一個死敵？

只是俄烏戰爭開打本身已說明，外界無法只靠理性分析來預測局勢。普京有意恢復帝俄故土，至少是今天仍然住有俄語人口的地區，故可能一不做二不休，把德左跟烏克蘭東、南部一同規劃；另一方面，也不能排除德左爆炸是烏方內部或西方一些勢力策動，嘗試將摩爾多瓦拉落水，並逼普京進一步發難。

與此同時，俄羅斯與西方軍事較量，在北歐方向亦出現新火頭。

北歐現新火頭 芬蘭瑞典擬入北約

芬蘭及瑞典兩國考慮放棄中立，最快5月一同正式申請加入北約。俄羅斯打仗本就是為了驅趕北約，怎料恐適得其反，令北約更近，自然很惱火，警告兩國入約會招致「軍事和政治後果」，俄方需採取行動「重新平衡局勢」。

如此真是叫人長嘆一聲！縱使從第三方看，俄周邊國家本着抗俄心態行事、指望美國保護，只會令自己更不安全，但站到芬蘭及瑞典角度，看到俄羅斯不理性地（至少是嚴重誤判下）全面侵烏，自覺不是加入北約不好，而是入約太遲，也讓人很難斷言兩國就是錯，只能說俄與西方死結正在愈綁愈緊。雙方若繼續猛扯繩索，結局必然就是繩斷人倒。

芬俄邊界長達1,300公里，芬蘭一旦入約，北約與俄邊界會翻一倍有多；入約亦非「撳個掣」就得，而是一個過程，期間勢被俄視為動手最後機會，誰能保證不會出事？

俄烏戰爭已呈擴大化、長期化趨勢，英國首相約翰遜不知是轉移醜聞視綫亂說，還是基於可靠情報猜測，但他近期稱俄烏戰爭或拖至明年底，也無法排除俄會贏，此言令西方抗俄「必勝」陣勢出現缺口。

只差偶然火花 代理戰或升級直接戰

俄戰至目前雖損失慘重，但自恃軍備老本比烏多，且在押注西方對烏軍援不夠團結及時，因此看來並不介意打消耗戰，還在經濟上對波蘭及保加利亞「斷氣」；然而賭局勝負難料，一旦事與願違，普京則恐會升級。北約國家把武器拉往烏途中成為打擊目標，或俄以化武燻出馬里烏波爾亞速鋼鐵廠死守烏軍，是否不可想像？

冷戰後北約與俄羅斯仍舊對立，以犧牲對方安全提高自身安全，歐洲就注定不可能真正和平，爆發戰爭可說只是時間問題，現在更只待一點偶然火花，間接戰爭隨時會變成直接戰爭，燒遍歐美幾乎所有國家。當事人雖然都知道這危險萬分，只是目前雙方都未有明確勝券或敗象，外界勸和促談，恐怕都水過鴨背。

惟形勢愈是困難危險，愈是需要堅持外交。在戰爭與和平間站在和平一邊、在單邊制裁與對話談判間站在對話一邊、在拱火澆油與降溫滅火間站在降溫一邊，不是虛話也不是唱高調，因為外交窄路旁邊，就是自毀的萬丈深淵。

▲ 俄烏戰爭兩個多月仍在拉鋸，已呈擴大化、長期化趨勢，正出現捲入更多國家的苗頭。（法新社資料圖片）