港創科政策 應緊貼「十四五」發展

筆者近日發表了多篇文章，就李家超參選政綱提出建議和意見，主要聚焦在審視現屆政府施政報告所制定的進度，繼續落實和優化進程，以及促進融入國家「十四五規劃」發展兩個目標。李家超的政綱日前正式出台，筆者很高興得悉自己在不同文章所提出的建議，與政綱中所強調的4大方向脗合。

筆者於報章專欄及媒體影片中，建議新一屆政府參考《2017年施政報告》重組政府架構，「強化政府治理能力」，當中包括強調分拆現有架構的運輸及房屋局，成立專責的房屋政策局處理房屋問題，尤其是困擾市民多年、公屋輪候時間過長的漏洞，為市民「提供更多安居之所」。

積極融合大灣區 力拓「北都」

筆者亦建議重組創新及科技局，加速落實再工業化，使本地創科更接地氣，讓香港「全面提升競爭實力」，並進一步建議新一屆政府在創科工業政策上緊貼國家「十四五規劃」發展，特別是積極融合粵港澳大灣區建設。就此，促進「北部都會區」發展是重中之重，其中以「新田科技城」及落馬洲河套區一帶為中心的「國際創科中心」發展計劃，對香港創科及工業的未來尤其關鍵。

再者，筆者於本報「針對性改善創科政策提升港競爭力」一文中，建議下屆政府針對官、產、學、研、用5大範疇，從8大方向推行本地創科：在官方面，（一）政府帶頭採購本地創科技術，支持本地科研產業化；在產方面，（二）提供創投資金、（三）滙聚科技人才、（四）推動再工業化，鼓勵本地創科創業；在學方面，（五）推行「科普教育」，加深中小學生對STEM的興趣；在研方面，（六）增加研發資源，以及吸引海外頂級科研機構來港落戶，進一步提升本地創科產業；在用方面，（七）開放政府數據、（八）檢視現行法例及法規，讓民間開發更多創新應用軟件，此舉可促進香港數碼經濟發展之餘，亦同時可以增加青年上流機會。

以結果為目標 訂KPI量度輸出

現屆政府已投放1,300億元推動創科發展，本地研發總開支相對本地生產總值（GDP）的比率，由現屆政府初期的0.73%增加至1%。

然而，這些主要都是輸入指標，筆者欣見李家超政綱提出制定「關鍵績效指標」（Key Performance Indicators，KPI），用作量度輸出成效，此建議再一次反映出李家超「以結果為目標」的施政方針。

李家超政綱指出，香港要「把握法治優勢」，筆者亦非常贊同。不約而同地，筆者早前在報章專欄中亦強調，資訊安全是國家安全之重要一環。《香港國安法》去年已落實，下一屆政府應該立法保障本港網絡及資訊安全，包括制定政府資訊及通訊科技（Information and Communications Technology，ICT）採購政策。

資訊科技採購政策 宜看齊國家

香港是世界貿易組織（WTO）成員之一，特區政府一直以來嚴格遵守世貿的公開採購方針，所以不會拒絕考慮採購任何國家的產品；然而，在國家安全的大前提之下，新一屆政府應該爭取與國家的採購政策維持一致，有需要時採用國產資訊及通訊科技產品。

這做法一方面可以確保政府各部門及與中央之間的資訊來往更暢通，當中所牽涉的高度機密資訊亦不會容易被外洩；另一方面，政策更可以防止類似YouTube「拔掉式」的外國勢力資訊襲擊行為重蹈覆轍。

另外，新一屆政府應該盡快立法，打擊虛假新聞，防止黑客造謠、誹謗、欺凌、歧視、挑釁等惡行，嚴重擾亂香港和國家的社會秩序及安全。政綱建議盡快進行《基本法》第23條立法，要打造香港成為「國際創科中心」，維護資訊及通訊安全法例必然不可或缺。

總言之，筆者支持李家超參選政綱着重創科。創科是國家「十四五規劃」的發展重點之一，香港應竭力發揮自己所長，為國家所需作出貢獻，從中提升自身的國際競爭力，所以下屆政府對創科不容掉以輕心。

▲ 新一屆政府在創科工業政策上應緊貼國家「十四五規劃」發展，而促進「北部都會區」發展是重中之重。（資料圖片）