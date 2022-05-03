李家超政綱的五實五虛

分析政綱，可先從辨識各個動詞開始，以理解參選人對各政策之想法，從而明白其管治理念。例如「深化」、「強化」、「鞏固」、「理順」、「加大力度」等詞，其含義為「沿用現有政策」，因為繼續做便自然會深化強化，而背後亦有保障既得利益之意；又例如「發展VS積極發展」、「參與VS積極參與」、「支援VS積極支援」，則但凡有「積極」一詞所加持之項目，等於新政府承諾投放更多公帑，並由較高層官員負責；相比之下，其餘政策雖未至「不積極」處理，但卻有「做做試試看」或「為應付個別團體訴求」的意思（那些新政府不打算大力推展之項目，則根本不可能在政綱出現）。

觀乎即將在本周日當選的新特首之政綱，內容中最重要的動詞，也許是「落實」二字，皆因寫了「落實」的政策與項目，除了要盡快執行（＝落地），還要短期內見到成果（＝實效）。李家超政綱中以「落實」為動詞的承諾為以下5項--

第7頁：落實《基本法》第23條的本地立法工作--保安局局長鄧炳強在上月全民國家安全教育日透露，預計下月可開展「23條」公眾諮詢，並打算在今個年度進行立法，包括在《香港國安法》以外，立法針對危害煽動叛亂罪、國家機密間諜罪、叛國罪等。

精簡程序 減公營房屋規劃時間

第10頁：落實精簡土地房屋供應相關程序的目標--按發展局3月提出精簡發展程序「5招20式」為基礎，修例壓縮制定法定圖則時間，包括容許局部核准草圖、未批款開始收地、邊填海邊規劃等，預計公營房屋規劃時間可由6年減短至3年半到4年。

第16頁：盡快落實交易所買賣基金的「ETF通」--去年12月，滬、深、港交易所及中國結算就ETF如何互聯互通達成共識。各單位以半年時間籌備「ETF通」業務和技術，修改相關規則，目標是讓更多海外資金流入港股，從而為全球投資者投資兩地ETF產品提供更方便高效的渠道，預料可提升港股流動性。

加快建港方河套 落實「一區兩園」

第18頁：全速落實河套區「一區兩園」--關鍵是加快建設香港這邊的河套，以方便兩個園區通行，確保於2024年落成河套區創科園；另外要就相關的「聯合政策包」訂定具體執行方案，包括便利人才、數據、科研樣本往來，以及針對性保護知識產權政策。

第25頁：落實合併普通和高額長者生活津貼--此乃2021年《施政報告》內的扶貧措施之一，但至第5波疫情早段仍未有詳情及執行時間表。目前建議是劃一採用普通津貼的較寬鬆審批標準，而符合資格的長者將可領取高額津貼，以加強退休生活保障。

綜合以上5點，可見新特首政綱在使用「落實」一詞時，原來有其精準部署，分別在國安、土地、金融、科技、安老這5個範疇只用一次，沒有在相同或類近的政策領域重複使用--箇中含義，很可能是此5項政策乃新特首上任首百日的關注重點，故各範疇皆務求「先交一份大功課」，好讓市民以至中央盡快見到，新政府於短時間內已顧及特區的方方面面。

3大範疇新招 一脈相承助突破

有實招自然亦有虛招。至於虛招當中，尤其要留意哪些屬於新招，畢竟新政策的結果尚未可料，故才讓人覺得相對較虛，亦即以「增設」、「成立」、「設立」、「制定」等動詞之新猷，當中包括3大範疇--

第6至7頁：增設政府「動員機制」結合18區新成立的「地區服務及關愛隊伍」--此乃以第5波疫情時，透過「全港社區抗疫連綫」作支援為概念框架之新政。有傳媒問及此舉是否想取代區議會，李家超表示不置可否：突破點在於區議會本質屬諮詢組織，而新機制則以「直接行動為本」，估計可動用的資源更多。

第10頁：設「公屋項目行動工作組」和「土地房屋供應統籌組」--由司級官員領導，協調所有土地發展相關之政策局和部門，並負責推行「公屋提前上樓計劃」。突破點在於即使未有全面配套的公屋，也准許先行上樓，結果肯定是先上樓居民會多了投訴，預料地區跟進個案將大幅增加。

第26頁：制定整體的青年政策和青年發展藍圖--過去政府主要是在各政策範疇加入各種「青年元素」，今屆政府的突破點是把「青年政策」自成一瓣，而不再是附屬角色。由此推論，青年將會與其他持份者爭奪資源，例如除了有長者配額，也要設青年配額。

把以上3新招結合去看，則頓見「虛則實之」，政策方向原來一脈相承：青年從政者必須由地區工作紥根，先處理好新落成社區的民生問題，並從中學習如何向政府爭取資源，再以此政治歷練，培養自己成為特定政策範疇的專家，從而配合整體青年發展藍圖。

倒是最後還要留意另一種「虛」：那是「虛無」的虛，意思是明明屬重要事項，卻在政綱內不見縱影、提也不提--刻意忽略，間接彰顯了執行政策之優次，亦反映管治理念，而新特首的政綱卻正好有兩大「虛位」：

其一，不提修補社會撕裂--政綱基本上是以「由亂到治」帶過以往政治分化的問題，在開新篇的角度下，如何「團結共同解困」之主旋律是「壯大建設力量」，具體手法則是「增強基層社會服務供給能力」（第7頁）。

拓綠色金融 環境保育乏着墨

因此，過去相對「淺黃」的中產階層並非統戰對象，如何扶植一班「新中產」補此虛位，則為克服香港深層次矛盾之關鍵。

其二，未有着墨環境保育--除了繼續發展綠色金融，政綱並沒有任何實質環保政策，特別是居住環境似乎只追求「量」（申請名額、建築時間、上樓時間、棕地綠地等），欠缺「質」的描寫。

另外，現今中國與國際社會的共通平台，乃如何應對氣候變化，而妥善管理廚餘，乃去年底第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）的全球共識。在一眾硬件（包括廚餘處理設施O·PARK1和O·PARK2，以及環保園膠樽處理設施「塑新生」）相繼投入服務，怎樣落實固體廢物徵費、提高膠袋徵費、推行膠樽生產者責任制，尤其廚餘和膠樽回收量能否滿足設施的基本產能，勢將影響特區政府管治威信，以及中央對港府執行能力的印象。

▲ 在李家超政綱中，以「落實」為動詞的承諾有5項，包括「23條」本地立法、精簡土地房屋供應程序、合併普通和高額長者生活津貼等。（資料圖片）