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企業善用數碼科技 增聘人才提升效率

行政人員版 2022/05/03

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【本報訊】疫情讓員工重新思考工作意義，亦觸發大辭職潮，企業面對人員流失，以數碼科技或可幫助員工更有效率工作，以及企業亦可保留人才。據Adobe發布的《時間的未來：混合型工作場所》報告指出，企業善用數碼

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欄名 : Good Job Insight

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