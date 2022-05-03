企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 行政人員版 2022/05/03 分享： 分享： 【本報訊】疫情讓員工重新思考工作意義，亦觸發大辭職潮，企業面對人員流失，以數碼科技或可幫助員工更有效率工作，以及企業亦可保留人才。據Adobe發布的《時間的未來：混合型工作場所》報告指出，企業善用數碼 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 2022/04/29 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 2022/04/28 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 2022/04/27 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 2022/04/26 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 2022/04/25 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 疫情 美國 辭職 年假 病假 科技硬件 科技軟件 IT技術