蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 行政人員版 2022/05/03 分享： 分享： 蘋果（Apple）自推出AirTag裝置後，一直存在成為跟蹤犯案工具的爭議。為減少外界疑慮，蘋果早前再更新AirTag通知功能，將其通知音量增強，以提升裝置可見度，令被跟蹤者更易於察覺，減少罪案發生。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 今日 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 2022/04/29 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 2022/04/29 Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 2022/04/28 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 2022/04/28 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 罪案 Apple AirTag