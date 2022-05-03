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蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺

行政人員版 2022/05/03

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蘋果（Apple）自推出AirTag裝置後，一直存在成為跟蹤犯案工具的爭議。為減少外界疑慮，蘋果早前再更新AirTag通知功能，將其通知音量增強，以提升裝置可見度，令被跟蹤者更易於察覺，減少罪案發生。

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欄名 : 科技新知

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