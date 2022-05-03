Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 行政人員版 2022/05/03 分享： 分享： 近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，以增收入來源。早前有消息指，通訊軟件Telegram有意推出Telegram Premium付費訂閱服務，並加入一系列獨家Emoji及Stickers，提高用 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 今日 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 2022/04/29 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 2022/04/29 Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 2022/04/28 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 2022/04/28 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 商業 科技行業 服務 軟件 Telegram Emoji