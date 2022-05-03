全綫麥當勞甜品站重開 $10歎限定新地

黛安收到風，全綫麥當勞甜品站已重開，仲會以期間限定嘅「福岡の莓」系列打響頭炮，以酸甜清新嘅草莓香味，為大家帶來幸福感。一系列粉紅草莓新地甜點，包括草莓（/扭紋）新地筒、朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地筒、朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地及草莓(/扭紋)麥旋風。為迎接夏日來臨，朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地更會以優惠價$10發售，大家快啲去試下啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 朱古力脆皮草莓(/扭紋)新地