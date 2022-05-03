全綫麥當勞甜品站重開 $10歎限定新地 行政人員版 04:00 2022/05/03 分享： 分享： 黛安收到風，全綫麥當勞甜品站已重開，仲會以期間限定嘅「福岡の莓」系列打響頭炮，以酸甜清新嘅草莓香味，為大家帶來幸福感。一系列粉紅草莓新地甜點，包括草莓（/扭紋）新地筒、朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地筒、朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地及草莓(/扭紋)麥旋風。為迎接夏日來臨，朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地更會以優惠價$10發售，大家快啲去試下啦。 本文轉載自《晴報》 ▲ 朱古力脆皮草莓(/扭紋)新地 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 31幅本地特色工筆畫 置地交易廣場中央大廳展出 今日 31幅本地特色工筆畫 置地交易廣場中央大廳展出 八卦名利場 - 7-Eleven日系潮牌穿搭包 PEANUTS x FDMTL 周三起換購 今日 7-Eleven日系潮牌穿搭包 PEANUTS x FDMTL 周三起換購 八卦名利場 - 大家樂網上平台 現金券套裝買$300送$300 2022/04/29 大家樂網上平台 現金券套裝買$300送$300 八卦名利場 - 百佳惜食堂推智能食物捐贈機 捐乾貨食物可獲易賞錢 2022/04/29 百佳惜食堂推智能食物捐贈機 捐乾貨食物可獲易賞錢 八卦名利場 - 7仔Snoopy家居精品 $10試飲薑味鮮奶咖啡 2022/04/29 7仔Snoopy家居精品 $10試飲薑味鮮奶咖啡