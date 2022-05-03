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全綫麥當勞甜品站重開 $10歎限定新地

行政人員版 04:00 2022/05/03

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黛安收到風，全綫麥當勞甜品站已重開，仲會以期間限定嘅「福岡の莓」系列打響頭炮，以酸甜清新嘅草莓香味，為大家帶來幸福感。一系列粉紅草莓新地甜點，包括草莓（/扭紋）新地筒、朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地筒、朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地及草莓(/扭紋)麥旋風。為迎接夏日來臨，朱古力脆皮草莓（/扭紋）新地更會以優惠價$10發售，大家快啲去試下啦。

本文轉載自《晴報

朱古力脆皮草莓(/扭紋)新地

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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