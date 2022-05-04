荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 副刊版 2022/05/04 分享： 分享： 綠色生活為大勢所趨，不妨多在日常生活中實踐環保理念。荃新天地開放區內首個「智能室內種植園GREENHOUSE@Citywalk」，位於商場1樓，設計走簡約日式木系風格。與本地創科團隊「水耕細作」合作， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 今日 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 2022/04/30 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 2022/04/29 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 2022/04/27 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 2022/04/26 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 商場 荃灣 可持續發展 工作坊 素食 農場 綠色生活