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荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味

副刊版 2022/05/04

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綠色生活為大勢所趨，不妨多在日常生活中實踐環保理念。荃新天地開放區內首個「智能室內種植園GREENHOUSE@Citywalk」，位於商場1樓，設計走簡約日式木系風格。與本地創科團隊「水耕細作」合作，

...

欄名 : 新鮮熱辣

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