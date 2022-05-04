大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 副刊版 2022/05/04 分享： 分享： 在稍緩的疫情下，中環又開始有點人氣。位於卑利街新開的FURUTU，創辦人兼創意總監Quinn Wong致力推廣玩味的生活態度，聚集志同道合的朋友，獨家提供多款由團隊精心挑選的日本水果雞尾酒及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 今日 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 2022/04/30 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 2022/04/29 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 2022/04/27 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 2022/04/26 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 疫情 產品 日本 品牌 設計 餐廳 中環 酒吧 飲品 概念