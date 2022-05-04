香港朋友記敘了封城期間，離開上海返港的過程。雖是按規操作，可免不了當中的驚恐，生怕有甚麼環節出錯，就登不了機。

事緣都封了接近一個月，雖傳聞五月初會鬆動，但社會難以一時三刻回復常態了。不少駐上海香港朋友，工作或生活相對自由可控，就選擇還是趁香港現漸見解禁時回港。

上海不是說封城嗎？但其實機場還是開通極小量班次，以朋友為例，他去到機場，看到黑色航班牌只有三個航班，兩班飛香港、一班飛台北。

那問題是，如何從嚴密封禁的家門去到機場。首先要訂機票，有了訂票證明，去居委申請第一張一天有效的通行證，出門做核酸，因沒有核酸證明，進不了機場，也登不了機。

然後要安排出門去機場當天的通行證，並且提前安排好交通。名義上，封控期間只有帶車用通行證的才可在路上行走，所以是不會有正常的網約車。這個時候，只能靠黑市，現在市面的價格，是可安排去機場、醫院或特別運送的私人車輛，從市中心去趟浦東機場，用過的朋友是由一千二百元至二千元人民幣不等。

從家門離開小區，要簽一張批文，字字傷心，當中有一句是，「承諾不再回來此物業」，應當是指疫情期間，小區不能讓回來的住客進入，但看起來，就像是真要告別了。

登上車，準備好可能需要的出行證明文件，路上的確有關卡檢查司機證件，因一直在打擊假通行證。

去到機場，櫃枱少，乘客排長龍，國泰員工的制服變成大白防疫服。過往算乾淨的機場不夠員工、販賣機沒貨，也沒店開，洗手間沒打理。問一下，偌大機場，只得二十幾個清潔工人值班，他們已住在機場近一個月了。直至在機上看着久違的座椅後屏幕，廣播宣告起飛，才深深地歎一口氣。