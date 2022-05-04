  • 23°C
香港時間 : 2022504日 (三) 03:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

點睇公關Show？

副刊版 2022/05/04

分享：

分享：

在講座中，有出席者問：「你說現時有智慧的公眾已厭倦公關Show，為何還有那麼多公關Show？」各式各樣的公關花樣Show，公眾都看得穿，難免會問：「企業、品牌或人物勞師動眾地搞場係人都睇得出係大龍鳳嘅公關Show，為乜？」

「雖然現時的公眾有智慧，但並不代表做Show的人有同樣智慧嘛！」我先以幽默點題，博得全場大笑。

事實上，智慧不及現時公眾水平者，若想做好公關提升形象，那最盡可以諗到甚麼呢？就係做場公關Show。智慧與出品成正比，是非常合邏輯的。不過，大家必須知道，搞個公關Show出來，有時並非俾公眾睇，可能只係為了給客戶或老闆睇，當公眾並不是stakeholder時，就算企業、品牌或人物知道自己做緊一場公關Show，而彼等亦知道公眾知道這是一場公關Show，那又如何？The show must go on！因為個Show搞出來，只係為了讓客戶或老闆睇得開心而已！當然，諗住這樣可以取悅老闆或客戶的，只有兩個可能性：一、上司或客戶真係鍾情大龍鳳、茶篤撑之類；二、搞的那位自以為上司或客戶鍾意。

世上仍然有人覺得，只要呈現出一種聲勢、溫情，甚或好到無瑕等等的姿態，大家就會信；即是仍然以為我方sell乜，對方就受乜，或感動、或感激；這種假設在今時今日，既係一廂情願，亦係死撑。不過，話需說回來，咩叫公關Show呢？是否大場面、大製作、大堆頭，就必定係公關Show？咁又未必。公關Show的定義：若大家明知完事後沒甚麼因此而改變，或當事人亦根本無打算會改變任何事，咁即係為搞而搞，個end（公關Show）本身就已經一開始就係個目的，那就毫無疑問當然係一場公關Show。但若一個公關項目，原意、過程及後續都有意願跟／為公眾作真正聆聽、溝通、互動、改變、調整、修正及改善，那又不能單單因為項目乃大製作而即時定性它為公關Show。

至於市面上見到各式各樣的公關Show，有大有細，陸續有來，我會點睇？睇！梗係要睇！人家做得出，我沒有不看的理由，但認真（睇）你就笨，要當Show咁睇，懷着睇《歡樂今宵》的心情去睇，娛樂性處處！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

古天樂的收成期
2022/05/03
古天樂的收成期
九層塔令人生猛
2022/04/29
九層塔令人生猛
一名「植物殺手」的改變
2022/04/28
一名「植物殺手」的改變
笑下
2022/04/27
笑下
甜食該怎樣吃？
2022/04/26
甜食該怎樣吃？
職場文化 職場技能 風險管理 品牌 利嘉敏

上一篇文章

為自己喝采

下一篇文章

漁人得利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？