在講座中，有出席者問：「你說現時有智慧的公眾已厭倦公關Show，為何還有那麼多公關Show？」各式各樣的公關花樣Show，公眾都看得穿，難免會問：「企業、品牌或人物勞師動眾地搞場係人都睇得出係大龍鳳嘅公關Show，為乜？」

「雖然現時的公眾有智慧，但並不代表做Show的人有同樣智慧嘛！」我先以幽默點題，博得全場大笑。

事實上，智慧不及現時公眾水平者，若想做好公關提升形象，那最盡可以諗到甚麼呢？就係做場公關Show。智慧與出品成正比，是非常合邏輯的。不過，大家必須知道，搞個公關Show出來，有時並非俾公眾睇，可能只係為了給客戶或老闆睇，當公眾並不是stakeholder時，就算企業、品牌或人物知道自己做緊一場公關Show，而彼等亦知道公眾知道這是一場公關Show，那又如何？The show must go on！因為個Show搞出來，只係為了讓客戶或老闆睇得開心而已！當然，諗住這樣可以取悅老闆或客戶的，只有兩個可能性：一、上司或客戶真係鍾情大龍鳳、茶篤撑之類；二、搞的那位自以為上司或客戶鍾意。

世上仍然有人覺得，只要呈現出一種聲勢、溫情，甚或好到無瑕等等的姿態，大家就會信；即是仍然以為我方sell乜，對方就受乜，或感動、或感激；這種假設在今時今日，既係一廂情願，亦係死撑。不過，話需說回來，咩叫公關Show呢？是否大場面、大製作、大堆頭，就必定係公關Show？咁又未必。公關Show的定義：若大家明知完事後沒甚麼因此而改變，或當事人亦根本無打算會改變任何事，咁即係為搞而搞，個end（公關Show）本身就已經一開始就係個目的，那就毫無疑問當然係一場公關Show。但若一個公關項目，原意、過程及後續都有意願跟／為公眾作真正聆聽、溝通、互動、改變、調整、修正及改善，那又不能單單因為項目乃大製作而即時定性它為公關Show。

至於市面上見到各式各樣的公關Show，有大有細，陸續有來，我會點睇？睇！梗係要睇！人家做得出，我沒有不看的理由，但認真（睇）你就笨，要當Show咁睇，懷着睇《歡樂今宵》的心情去睇，娛樂性處處！