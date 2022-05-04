人的情緒容易高低起落，平常心助錨定心情，若能好好說出自己感受、哼唱一曲或慢慢咀嚼進食一餐，往往心情更為愉悅，容易面對工作及生活各種挑戰。口咽面頜功能正常，牙骹或顳顎關節功能是關鍵。

正常牙骹開合，並無關節活動磨擦雜音或面肌痠軟。異常的牙骹可見開閉困難或活動咯響，咬肌抽筋疼痛，甚或牽扯引發頭痛。慢性反覆復發患者，更多見另一側亦發病，雙側活動困難疼痛。

要自我檢查牙骹並不困難：如進食或長時間說話面頜肌肉牽扯痠痛，若無牙骹雜音者，其原因大多是肌肉勞損，或因周邊肌肉牽拉所致；若口開合困難伴關節活動雜音，則為關節腔內問題所致，例如軟骨盤位置異常、軟骨磨損斷裂等。此外，檢查亦要留意張口合口時門牙縫是否上下對齊。隨症狀發展，可觀察張口時，有否回復至三手指橫闊度的正常值。

牙骹出現問題，必須排除牙科牙齒咬合不全、智慧齒問題等，其餘成因多為骨骼肌肉筋膜系統失衡所致，例如上下肢、肩胛錯位、咽喉及脊旁肌肉異常緊張、脊柱側彎，皆可引致兩側牙骹拉力異常，關節開合不利。患者短期問題見咬肌痙攣疼痛；長期者多發生軟骨磨損，最終加快牙骹關節退化。

牙骹痛亦有好發的體格類型，例如上頸椎錯位、左右盤骨高低、脊椎側彎或肩胛移位等者，可引致頸椎與下頜間應力差異，一側或雙側受壓至活動能力因而受影響，日久引致牙骹問題。

要預防牙骹關節發病，平常應多留意自己進食和開口習慣，是否多用一邊咬食物，或經常進食過硬食物，或長時間咀嚼香口膠，或睡覺時磨牙情況。此外，若作牙科檢查，應多查詢有否過分集中的牙齒耗損狀況，及牙齒咬合對齊情況。針對不同致病成因「對症下藥」，牙骹毛病往往能緩解過來，不致看見食物便怕怕。

▲ 牙骹軟