「結果為目標」 換屆房策新風待觀察

第6屆行政長官唯一候選人李家超的政綱，日前正式出爐。正如李家超自己強調，時間倉促加上篇幅所限，政綱內容相對簡短扼要，很多時只是點出方向，而細節則有待公布；然而，也正如李家超自己所言，在萬眾矚目的房屋問題上，香港已「蹉跎20多年」，又指「方案已經好多，可以繼續討論，但必須坐言起行。」

提早上樓計劃 恐杯水車薪

筆者一方面完全贊成這個研判，但同時在仔細翻閱政綱後，卻又對前景難言樂觀。首先，正如政綱公布後翌日，有報章社評指，政綱未有訂出具體增建公營房屋數目的承諾，公眾難以檢視政府有否「走數」之餘，也有違候選人強調「結果為目標」的施政新風。

至於政綱內最明顯可見、最易讓市民感受到的房屋新政「出租公屋提早上樓計劃」，則只能說聊勝於無：對現已排在公屋輪候冊「隊頭」的家庭而言，不能說沒有幫助，但面對總數10萬多戶、合共近23萬人的「劏房」居民，則恐怕是杯水車薪。

政綱第二章以「提供更多安居之所」為題，該章連同理念論述，文本共約1,500字，其中逾800字都是關於「精簡程序」以及「加強統籌」的措施。問題是，當中「精簡程序」的部分，觀乎其方向，似乎是重複現屆政府於3月底提交立法會審議、與土地發展相關的6條法例（城規條例、環評條例等）的修訂建議。

筆者去年就現屆政府最後一份《施政報告》撰文，題為「房地『舊蹺』也無妨兌現才是關鍵」，因此筆者當然支持上述精簡程序的法例修訂。不過，根據發展局局長黃偉綸2月在立法會上的說法，「過去11項精簡政策措施，預計能縮短規劃流程6至18個月」，而今年3月提出的修例建議，則期望可以再「加快多一年半載」；換言之，計及正推進中的精簡措施，以及最新的修例建議，合共可把整個土地開發流程縮短12至30個月。

修例壓縮開發流程 幅度有限

令人擔憂的是，根據「土地供應專責小組」公眾參與活動書冊（也就是俗稱「土地大辯論」的大型諮詢），在非「熟地」上建屋，一般程序的所需時間合共11至14年，若屬大型項目如新發展區則更長；若兩者都取其中點（mid-point）計算，則現時政府的提案，只能把整個覓地建屋過程，由12年半縮短至10年零9個月，減幅為21個月或14%。

每屆行政長官的任期為5年，換言之，假設新一屆政府神速地找到大幅土地，開始規劃平整作房屋發展，在現時的條例框架下，即使政府致力壓縮程序，這些甫上任便找到的新土地，隨時在下任特首連任並卸任（2032年6月）後，都未能見到市民入伙安居！

大型發展項目 遠水難救近火

再者，即使下屆政府精簡程序的方案奏效，把很多本應於之後5年（2027至2031年）才落成的公營房屋，提前於未來5年建好，那麼後5年的供應，也一樣需要等量的填補，才能確保供應穩定。考慮到相關供應大多來自新發展區，除非能把其他的大型項目，例如本來要等到2034年才入伙的「明日大嶼」，大幅提前至2030年完成，否則整體土地房屋供應便會無以為繼。

至於「北部都會區」，現屆政府不僅拒絕對其成本作出估算，除了特首的一句「這盤生意一定賺錢」之外，其落成時間表也同樣含糊，只是說預料於20年內「基本完成」，因此也難以估計其對長遠供應的額外影響。

二手樓價 有望回穩反彈

相信市場早已察覺，並為上述的長遠供應形勢「定價」（price-in）。按「中原城市領先指數」反映的二手樓價，由今年年初起持續調整約5%後，踏入4月便見喘穩，最新已重回180點以上，較3月底的低位反彈2%。

有趣的是，樓市成交量似乎早已預示有關勢頭。具體而言，以12周移動平均「平滑化」相關數據後，成交量（以美聯物業統計35大屋苑成交計算）的按周變化，與12周後的二手樓價按周變化，有明顯關連（見圖）；而根據3月底至今成交量明顯反彈的趨勢推算，二手樓價在現水平有望回穩反彈。

李家超在傳媒答問會時提及：「希望樓價平穩，不要太大波動」，有關說法在翌日成為多家媒體的重點新聞之一，也難免會有人解讀為「新政府的相關政策措施力度有限，會小心顧及市場反應」云云。這個政策方針與「以結果為目標」的施政新風將如何互動，值得關注。

▲ 即使下屆政府精簡程序的方案奏效，把很多公營房屋提前建好，往後供應仍需要等量的填補，才能確保供應穩定。（資料圖片）