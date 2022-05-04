放大短期數據 無助MPF長綫投資

近期市況波動，難免對強積金（MPF）投資造成短期影響，在市場不明朗的環境下，積金局有責任反覆不斷提醒強積金計劃成員要冷靜應對。我們留意到市場上幾乎每隔數日，便會有機構發表強積金按季甚或按月投資表現的報告，計劃成員在接觸林林總總的資訊時，必須要謹慎思考，以免受有關資訊所帶來的恐慌情緒影響，而作出倉卒投資決定，這對計劃成員百害而無一利。

受恐慌情緒帶動 恐致損失

近日有一所提供強積金數據的研究機構發表文章，提及強積金4月份單月及今年首4個月的表現，在引述客觀數據之餘，加插過分渲染的形容詞，例如「歷年最慘烈的首4個月開局」、「兩年積蓄煙消雲散」等。

作為專業、客觀和持平的研究機構，使用這些情緒化的評論，不單有譁眾取寵之嫌，更會令人誤以為強積金投資猶如投機短炒般，賺蝕在乎一、兩個月甚至一、兩日的價格升跌，與強積金設計原意完全相違背。這些誇張措辭只會令計劃成員被嚇倒，無助強積金作為長綫退休投資的部署；更甚者，一旦計劃成員因而作出不理智的投資決定，「低賣高買」，更會蒙受損失。

事實上，每個計劃成員的情況及需要各有不同，在不同人生階段的風險承受能力亦不一樣，強積金投資須基於各項因素而作出選擇或調整，不宜以個別報告或指數一概而論。

強積金制度設立的目的，是協助打工仔建立持之以恒的儲蓄紀律，透過具有風險監控的投資方案，為他們的退休生活提供基本保障。強積金透過定期供款，加上複息效應及平均成本法投資，為計劃成員累積退休儲備，是一種審慎的理財技巧，長遠而言可將購入基金單位的成本價「拉勻」，緩和短期市場波動對投資長期回報的影響。

投資期長 勿過度專注短期升跌

強積金投資期可長達30、40年，期間無可避免遇上金融市場的短期升跌，而過去21年，投資市場經歷了多個周期，強積金共有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度，其後往往能夠回升，甚至超越原來水平。

積金局一向不鼓勵計劃成員過度專注短期的市場升跌，計劃成員若有興趣了解強積金的中、長期數據，可瀏覽積金局網站的「強積金基金平台」，當中包括強積金的累積回報及年率化回報，前者反映個別強積金基金在某段時期的實際回報，後者則把投資年期及複合效應等因素計算在內，方便計劃成員與通脹率、銀行年利率等常用指標作客觀比較。

至於缺乏投資知識或時間管理強積金的成員，則可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）。DIS分散投資於環球股票及債券市場，收費設有上限，並設有「隨齡降險」的自動調節機制，是一個便捷的現成投資策略。

▲ 強積金投資須基於各項因素而作出選擇或調整，不宜以個別報告或指數一概而論。（資料圖片）