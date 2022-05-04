疫下須關注 基層兒童平等學習

自本港疫情爆發以來，兒童的教育和心理健康受到沉重的打擊，在過去兩年間，斷斷續續的停課阻礙了兒童的學習步伐。目前全港學校逐步恢復面授課堂，我們相信不論是綫上還是綫下學習，最重要是確保不同社會階層的學生都能夠平等參與學習。

數碼鴻溝 拉闊學習差距

根據現時安排，復課日期根據不同學校年級而有所不同，若部分年級未回復面授課程，學校則應提供綫上學習。然而，基層兒童卻深受數碼鴻溝的影響，根據我們最近就疫情對基層家庭的影響進行之調查，近三分之二的家長認為，由於空間、設備和互聯網連接等問題，他們的家庭環境未能支援子女網上學習；約9成半基層家長更表示，非常關注子女的學業。由此看來，網上學習無疑拉闊了香港兒童之間的學習差距。

為減低綫上學習帶來的學習差距，學校及教育團體應組織復課支援計劃，彌補疫情對兒童教育的影響，例如學校可以按學生能力評估分組，為學習需要相若的學生安排針對性補課或輔導小組。

另一個考慮因素，是要確保基層兒童安全返回校園，並為他們主動提供適切的支援措施。為逐步恢復面授課程，校園引入新防疫措施，包括所有師生必須每天進行快速抗原檢測，而檢測試劑盒的額外費用，會給低收入家庭帶來額外經濟壓力。

我們機構的社區中心服務許多低收入家庭，當中不少為劏房住戶，疫情下面臨健康及經濟威脅，承受着巨大的壓力與焦慮。政府應加大力度，為貧困家庭提供快速檢測試劑盒、健康衞生用品等生活必需品，以緩解基層家庭的壓力；此外，政府亦應考慮在必要時為兒童提供額外的精神及心理健康支援服務。

缺人際互動 長遠影響幼兒發展

盡管政府和教育界致力滿足學生疫下的教育和發展需要，但綫上學習始終無法滿足學童遊戲耍樂，以及與朋輩互動的需求；這些需求對幼兒尤其重要，因此幼兒園生和初小學生較難在綫上學習中受益。

對於成長發展初期的兒童，與大人和同伴進行積極的人際互動，是獲得基本知識和技能、社交情感發展和幸福感的重要因素；缺乏這種互動，會對他們的發展有直接而長遠的影響。目前初小和幼兒園學生是最後一批回校上課，我們敦促政府因應疫情變化，優先考慮這些幼童的社交和情感學習需要。

正如《兒童權利公約》第29條所述，教育之目的應以發展兒童的個性和才能為目標，看到基層兒童首當其衝受疫情波及，實在令人痛心。在此呼籲社會各界齊心協力，確保每個兒童都能充分發揮個性、才能與天賦，並將教育視為疫後恢復的核心工作之一。