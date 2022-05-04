天主教徒 李家超人生哲學服務社會

特首選舉唯一候選人李家超昨會見傳媒時，首次透露他是一名天主教徒，又稱他的人生哲學是「服務社會」，是其為政府工作45年的原因。事實上，連同李家超在內，信奉天主教的特首有3位。

強調助人是應有美德

李家超昨日

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