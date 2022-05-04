天主教徒 李家超人生哲學服務社會 政治版 2022/05/04 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超昨會見傳媒時，首次透露他是一名天主教徒，又稱他的人生哲學是「服務社會」，是其為政府工作45年的原因。事實上，連同李家超在內，信奉天主教的特首有3位。 強調助人是應有美德 李家超昨日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 被指追蹤色情帳戶 李梓敬稱抹黑 2022/05/03 被指追蹤色情帳戶 李梓敬稱抹黑 逾300人出席 政綱簡介會做足防疫 2022/04/30 逾300人出席 政綱簡介會做足防疫 議員撑連任 陳茂波會心微笑 2022/04/29 議員撑連任 陳茂波會心微笑 陳祖恒昨添千金 立會同僚祝賀 2022/04/28 陳祖恒昨添千金 立會同僚祝賀 移民後反中亂港 葉劉倡DQ居港權 2022/04/27 移民後反中亂港 葉劉倡DQ居港權 政治 特首選舉 李家超 天主教 林鄭月娥 董建華 梁振英 曾蔭權 宗教 佛教