培養5大軟技能 員工增值添優勢 行政人員版 2022/05/04 分享： 分享： 【本報訊】疫下工作情況轉變，混合模式轉變員工對技能的需求。據金融分析師協會（CFA）常務董事Barbara Petitt表示，現時工作場所競爭激烈，企業對員工的技能及解決問題能力要求都有所改變，員工需 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 2022/05/03 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 2022/04/29 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 2022/04/28 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 2022/04/27 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 2022/04/26 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 職場文化 職場技能 職業生涯 壓力