西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 行政人員版 2022/05/04 分享： 分享： 繼歐盟及英國首相府和外交部的電腦網絡，疑曾被以色列網絡情報公司NSO集團開發的間諜軟件「飛馬」（Pegasus）入侵後，西班牙政府前日表示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）及國防大臣羅夫萊斯（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 今日 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 2022/05/03 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 2022/05/03 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 2022/04/29 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 2022/04/29 Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 科技行業 科技硬件 科技軟件 黑客 軟件 西班牙