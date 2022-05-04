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西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密

行政人員版 2022/05/04

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繼歐盟及英國首相府和外交部的電腦網絡，疑曾被以色列網絡情報公司NSO集團開發的間諜軟件「飛馬」（Pegasus）入侵後，西班牙政府前日表示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）及國防大臣羅夫萊斯（

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欄名 : 科技新知

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