西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密

繼歐盟及英國首相府和外交部的電腦網絡，疑曾被以色列網絡情報公司NSO集團開發的間諜軟件「飛馬」（Pegasus）入侵後，西班牙政府前日表示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）及國防大臣羅夫萊斯（

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