Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 行政人員版 2022/05/04 分享： 分享： 電商巨頭亞馬遜（Amazon）旗下的Kindle電子閱讀器，向來只能開啟專有格式KF8/AZW3的電子書檔案，這對習慣閱讀EPUB格式電子書的讀者是頗為不便。據科技網站Gizmodo報道，亞馬遜將於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 今日 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 2022/05/03 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 2022/05/03 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 2022/04/29 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 2022/04/29 Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 閱讀 Amazon