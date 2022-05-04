Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟

電商巨頭亞馬遜（Amazon）旗下的Kindle電子閱讀器，向來只能開啟專有格式KF8/AZW3的電子書檔案，這對習慣閱讀EPUB格式電子書的讀者是頗為不便。據科技網站Gizmodo報道，亞馬遜將於

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