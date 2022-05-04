政府優化收地賠償 加快北都發展 農地賠償額增6成 未來5年擬收地500公頃 地產版 2022/05/04 分享： 分享： 未來5年政府擬收地500公頃，並出招理順收地賠償，包括賠償機制由4級制變2級制，提高賠償額6成，並修訂計算補償率的公式等，政府預算收地開支額外增1成即約63億元，有助加快落實北部都會區發展。 政府大舉收 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 加碼賠償+公私合作 發展事半功倍 今日 加碼賠償+公私合作 發展事半功倍 恒地錦田南10萬呎地 料多賠5千萬 今日 恒地錦田南10萬呎地 料多賠5千萬 棕地特惠津貼資格 營運期降至2年 今日 棕地特惠津貼資格 營運期降至2年 你可能感興趣 加碼賠償+公私合作 發展事半功倍 今日 01:00 加碼賠償+公私合作 發展事半功倍 恒地錦田南10萬呎地 料多賠5千萬 今日 01:00 恒地錦田南10萬呎地 料多賠5千萬 棕地特惠津貼資格 營運期降至2年 今日 01:00 棕地特惠津貼資格 營運期降至2年 發展商 元朗 發展局 北部都會區 農地 土地供應