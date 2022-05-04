未來5年政府擬收地500公頃，並出招理順收地賠償，包括賠償機制由4級制變2級制，提高賠償額6成，並修訂計算補償率的公式等，政府預算收地開支額外增1成即約63億元，有助加快落實北部都會區發展。

政府大舉收

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