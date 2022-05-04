新界居民：寧坐過海巴 更舒適 港聞版 2022/05/04 分享： 分享： 新綫效應下，勢影響市民乘車取向。有新界居民稱，東鐵過海具吸引力，但擔心列車只有9卡，繁忙時間或迫爆，寧願坐過海巴士更舒適。政府則稱，主要隧巴綫未有縮班時間表，再視乎乘客需求調整。 憂列車僅9卡 繁忙時間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 東鐵5月15過海 紅磡往金鐘僅7分鐘 今日 東鐵5月15過海 紅磡往金鐘僅7分鐘 會展站5月9開放日 名額5600個 今日 會展站5月9開放日 名額5600個 沙中綫屢爆醜聞 陳帆：引以為鑑 今日 沙中綫屢爆醜聞 陳帆：引以為鑑 你可能感興趣 東鐵5月15過海 紅磡往金鐘僅7分鐘 今日 01:00 東鐵5月15過海 紅磡往金鐘僅7分鐘 會展站5月9開放日 名額5600個 今日 01:00 會展站5月9開放日 名額5600個 沙中綫屢爆醜聞 陳帆：引以為鑑 今日 01:00 沙中綫屢爆醜聞 陳帆：引以為鑑 港鐵 運輸 補貼 民建聯 巴士 紅磡 土瓜灣 九龍塘 高鐵 陳帆