新界居民：寧坐過海巴 更舒適

新綫效應下，勢影響市民乘車取向。有新界居民稱，東鐵過海具吸引力，但擔心列車只有9卡，繁忙時間或迫爆，寧願坐過海巴士更舒適。政府則稱，主要隧巴綫未有縮班時間表，再視乎乘客需求調整。

憂列車僅9卡 繁忙時間

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