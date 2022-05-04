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一田百貨「母の日」 會員購母親節禮品 額外95折

行政人員版 04:00 2022/05/04

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今個星期日就係母親節，大家揀好禮物未？黛安知道一田百貨沙田展銷場、大埔及荃灣店，即日起至5月9日會舉行「一田母の日」，搜羅咗各款貼心禮品，包括花束、肌膚護理用品及休閒配飾等，總有一款啱媽咪。例如母親節送花畀媽咪，唔一定只送鮮花，本地花藝師Chrisdelaw推出咗康乃馨保鮮花玻璃瓶連禮盒，現時特價只售$520，而康乃馨保鮮花鏡盒特價後只係$338，經過特別處理嘅花唔需要水或陽光，都可保存至少兩年㗎。

黛安就打算買護膚套裝送畀媽咪，一田精選嘅Sofina科研緊緻修復精華套裝，採用全新水嫩緊緻配方及月下香培養液EX配方，有助修復及提升肌膚緊緻度，仲由原價$940減至$490，好抵啊！如果想為媽咪打造有品味嘅日常穿搭，亦可選購AURORA動物圖案絲巾，或來自本土水晶品牌My Venus Crystal嘅天然晶石鍍18K白金手鏈及頸鏈套裝等。推廣期內，YATA-Fans會員或使用一田信用卡買附有95折標記嘅母親節禮品，更可享額外95折優惠㖭。

本文轉載自《晴報

Chrisdelaw康乃馨保鮮花玻璃瓶連禮盒康乃馨保鮮花鏡盒

Sofina科研緊緻修復精華套裝

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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