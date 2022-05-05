疫情前外出公幹頻密，香港機場就如家般親近；疫情爆發逾兩年滯港，機場的記憶已開始模糊。

重新邂逅，感覺有點不真實。機場景物依然，卻帶着明日黃花的老態，昔日人頭湧湧不再，換來一片凋零景象。大部分商店、餐廳關門停業，就是寥寥幾間依然營業，商店也只有少數廉價商品，令醫生想起中國開放初期的機場，偌大建築空間卻缺乏人氣，想不到繁華一時的東方之珠，如今竟如逆時針倒後走。

經多哈（Doha）轉機到倫敦，深夜十二時到達，想不到這裏的機場仍車水馬龍，所有名店燈火通明，食物店人煙鼎盛。除臉上的口罩外，沒有任何疫症痕迹。想比之下，香港機場猶如被遺忘的過時美女。

防疫固然重要，但理性防疫更加重要。香港政府的熔斷政策，針對航班有五人感染，便要停飛五天，只是航班有多少人染疫全屬偶然，並非航空公司控制能力之內。若要實施熔斷，理性上應是針對整個國家而非個別航空公司，這些似是而非的政策，只會令航空業、旅遊業雪上加霜，對今時今日的香港防疫，無重大幫助。

香港經濟發展和國際地位，全賴其運輸樞紐，惟過去兩年盡失優勢，至今其他國家已東山再起，但香港仍處於這兩難膠着狀態，領導者缺乏明確方向，港人也無所適從。醫生這次初嘗疫後外出難關重重，隨時面對熔斷而不能回港，試問外人又怎會對香港提起興趣？

清零與凋零，政府要向市民交代。