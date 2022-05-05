朋友從外地買了補肝丸，一個療情價值不菲，但當我問到成分為何？如何補法？他說推銷員沒說，只聽了「補肝」便以為有益。現時，市面上有很多打着「補肝」旗號的保健品，有些甚昂貴，錢使得值無所謂，但問題是，是否真的適合？其實，肝不需要進補，中醫有句話：「肝常有餘，宜洩不宜補」，尤其是春天時節，肝木生發、肝氣旺盛，最忌三種情況：

一、吃補肝食品，那等如火上加油，肝火大，就會肝木剋脾，脾氣虛或脾濕就衍生百病，故肝氣需要疏通；肝氣鬱結者（肝的疏洩功能不及而氣機瘀滯），若再吃補肝食物，肝氣難紓。

二、生氣、忟憎、谷氣、鬱鬱不歡等，會加劇肝火盛和肝鬱。春天時節，一旦肝鬱，體內蠢蠢欲動的陽氣就不能生發，陽氣內困，會變得精神委靡。

三、熬夜。膽在子時（晚十一時至凌晨一時）開始工作，倘不睡覺，膽收不到「可開工」的信息，只會閒着不做事。人體一到子時，陰氣最盛，是入眠最佳時機，但陰陽互根，子時陰極一陽生，故陰氣最重時，也是一天之中，陽氣剛開始生長的時候，故若子時未入睡、過了那條眼瞓綫，反變得精神，但愈夜愈精神並非好事，因身體應休息時不作休息，是在不當時間透支剛在體內升發的陽氣。凡事有quota，經常透支身體，遲早要還。若到丑時（凌晨一時至三時）仍未入睡，肝就不能在此時回收肝血，繼而進行排毒、修復的工作，於是，血回不了肝→有毒的血沒有機會排清→新鮮的血亦製造不成。因此，長期過丑時還未睡的人，臉會變醜，因肝經循行面部，夜瞓導致肝差的人，面上必帶一層晦暗的青灰氣，一看已知滿面毒素。

一個人長出一副「毒素臉」，並非天生，而是自己造成的，脾氣差又長期夜瞓的人，必定搞出一副毒素面容。這樣的狀態還替肝進補，只會愈補愈衰。因此，肝不是要「補」而是要「養」，少動怒、少鬱結、子時作息，是養肝第一步。