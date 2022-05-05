放寬返港隔離措施 加快旅業復常

特區政府日前宣布，本月起調整機組人員抵港檢測及檢疫安排，抵港客機機組人員酒店檢疫將會縮短至3日，而貨機機組人員因不會接觸到乘客，逗留外站期間也須遵守閉環式安排，因此可免隔離入境，在機場接受「檢測待行」，結果陰性便可離開。

自上月下旬恢復晚市堂食以來，食肆紛紛「行船爭解纜」，門庭若市，好不熱鬧；現時似乎第5波疫情高峰已過，特區政府隨即加大力度放寬隔離措施，為本港社會早日恢復正常再打下一支強心針。

很多港人經常前往的國家和地區，現時疫情狀況都沒有比香港差很多，進一步放寬入境限制，引致疫情擴散的風險未必太高；相反，維持嚴苛的隔離措施，具體執行的人力物力成本很高，而且過程又會產生其他風險，此消彼長下，如果隔離措施的好處抵不過壞處，恐怕會「賠了夫人又折兵」。

過往沿用兩道防綫 久守必失

過去兩年，香港的防疫戰略在「嚴格入境管制」和「全民戴合規外科口罩」兩道防綫下，可謂守得舉世無雙地堅固，直到Omicron變種病毒肆虐的第5波疫情初期，其實政府各部門和民間也是堅守到底，本港亦是其中一個最遲爆發變種病毒疫情的發達地區；加上本港極為擠迫的居住環境，以及擁有國際航運中心的人口和貨物流通量，竟然還能「清零」，反映本港的確是花了很大努力防疫。

本港在第5波疫情前，近兩年累計1萬多宗確診個案，以世界標準來說其實不多，同期新加坡已累計6萬宗確診，更因為「清零」進展未如理想，拖累星港旅遊氣泡破滅；惟香港人長期不能外遊，逐漸折損士氣，出現抗疫疲勞，袁國勇在今年初已警告，因Omicron變種病毒傳染性非常高，香港靠兩道防綫「清零」的戰略是「久守必失」，後來果然不幸言中，至今已有超過9,300人染疫死亡。

回顧第5波疫情，傳染力高的Omicron變種病毒突破兩道圍牆「入關」，接下來就是全民打巷戰，之前兩年以來大軍守城牆、外加少量機動部隊圍剿少數突破防綫的「入侵者」之打法已不合時宜；我們在之前的抗疫階段表現出色，下階段要做的則是要保存市民士氣，避免抗疫疲勞，堅守防綫的守備力量可調動去更有需要的地方。

嚴厲隔離 好處風險此消彼長

以公共行政的角度而言，之前嚴厲的前綫隔離措施，在市內感染人數很少、公務員團隊可在關口抵擋並集中精力逐一擊破的階段時，是行之有效，本港自禽流感以至「沙士」疫症以來，在執行上向來是世界模範；可是現在情況不同，策略也需要隨之快速改變，不然舊政策的好處不再有，但執行時要冒的其他風險卻仍然要承擔，如此部署並不理想。

例如數天前，本身有長期病的著名藝人曾江便在回港隔離期間，獨自在政府認可的隔離酒店內不幸離世。其實現時本港疫情狀況與世界各地相去不遠，旅客回港後播毒造成社區爆發的潛在風險，已不見得特別高；反而如曾江般，在政府當局要求的隔離期間出了意外，如果有人要追究，對當局而言也是相當麻煩，更是徒添疫下本已疲於奔命的政府人員之精神壓力和行政工作量。

其實早在竹篙灣「方艙」隔離中心開設初期，網上已流傳有前綫工作人員意識到問題所在，要求入營長者要有家人陪同，箇中原因之一，可能就是想同一家庭入住同一隔離營舍，以便照顧長者，及時報告健康異常情況。

在疫情早期時，本港也曾使用居家隔離的方法，確保回港人士沒有病毒潛伏。當時確實有零星個案違反禁令走入市區，但其實港人在公共衞生上有強大的集體主義精神，官民合作下很快便控制了問題。

可是去到第5波疫情，因感染人口以十萬以至百萬計，隔離設施和人手不敷應用，其實大部分確診和高危人士也實際上（de facto）是居家隔離，而觀乎近日確診數字見頂回落，說明在現階段而言，居家隔離也是控制疫情的有效方法，以現時本港的實際情況來看，可能適合重新採用。

更甚者，港人的公共衞生意識明顯比西方發達國家的人民更好，身在外地勤洗手、戴口罩等防疫措施也做得比較徹底，如果外遊回港檢測時呈陰性，則有理由相信帶毒的或然率比外地來港人士低；加上港人多與家人同住，有突發情況始終有個照應，可有效減少類似曾江的悲劇。

宜採居家隔離 釋資源處理重症

而且，容許回港後家居隔離，可減少港人在疾控風險可控的情況下出境外遊的障礙，有助改善本地士氣，紓緩持久戰下產生的抗疫疲勞；在經濟上，港人正常外遊當然對航運業恢復國際樞紐地位有幫助，而過程中釋放出隔離酒店的房間供應，也可以讓更多經檢測後確認不帶病毒的訪港旅客正常來港，結束過去兩年酒店業靠本地人隔離和staycation「塘水滾塘魚」的困局，是本港旅遊業回復正常運作的重要一步。

對於政府衞生部門而言，返港旅客酒店隔離的好處已不及疫情初期，其實也可能不再值得花費大量人力物力執行，而且還要為此冒上隔離期間可能出意外的不必要額外風險。既然如此，不妨考慮早日恢復港人回港後可選擇家居隔離，以便釋放公共行政資源，集中精力處理危急重症確診者，助社會盡快恢復正常運作。

▲ 當局應考慮恢復港人回港後可選擇家居隔離，以便釋放公共行政資源，集中精力處理危急重症確診者，助社會盡快恢復正常運作。（資料圖片）