激發員工創造力 走出危機困局

今天的世界充滿不確性，不同的危機不時發生，例如新冠疫情就令全球經濟和營商活動飽受衝擊。在經歷危機時，人們往往在惶恐情緒下，不容易產生嶄新的念頭，根據「威脅剛性理論」（Threat-rigidity Theory），員工經歷危機，可能會阻礙其創造力，所以一些研究指出，危機對創造力產生負面影響；由於經歷的危機本身具有潛在威脅性和破壞性，因而個人會經歷焦慮情緒，影響到創造力的萌芽，甚至出現創造力下降的情況。

另一方面，危機又可促使人們要千方百計擺脫枷鎖，刺激了思維，可以說，危機需要人們超越固有經驗實踐的桎梏，為員工提供了跳出框框思考、並激發創造力的動力和空間，正如彼思動畫工作室（Pixar Animation Studios）創辦人之一Ed Catmull所言，「新的危機並不總是可悲的；施加的限制，可以催生創造性反應。」

對於這兩個不同的看法和判斷，筆者在下文作出詳細闡述和分析。

很顯然，在危機不時爆發的今天，員工的創造力已成為組織應變和持續性生存的寶貴智力資產，因而值得我們加以重視。事實上，在危機下，員工創造力能否為組織化險為夷、甚至創造「有危成機」的發展機遇，抑或令組織的創造力出現退倒，威脅到組織的發展？問題的確很值得探索。

持「定型心態」 易扼殺創造力

盡管危機為創造力提供了空間，但在危機爆發的情況下，組織往往會遭受創造力不足的困擾。順筆闡釋說明，按照威脅剛性理論，當組織面對危機時，管理者及員工等會產生心理壓力和焦慮，從而降低其靈活應對組織困境的靈巧心思和能力，成為員工產生創造力的阻障。

對於危機下，員工創造力得到激發或受到扼殺，各有論據。然而，一個有趣但尚未解決的問題是：「員工經歷危機，在甚麼時候會扼殺或激發創造力，以及如何激發或扼殺？」相信很多企業都想知道這個答案。

筆者聯同嶺南大學管理學系Inseong Jeong教授、美國俄亥俄州立大學Bijuan Zhong教授，在《Journal of Management》學術期刊上聯合發表了一篇題為「員工經歷的危機有助激發抑或阻礙創造力？一個整合威脅剛性和內隱性理論的分析」（Does an Employee-Experienced Crisis Help or Hinder Creativity？An Integration of Threat- Rigidity and Implicit Theories）的論文，整合了「威脅剛性理論」和「內隱理論」的精髓部分，並將之用以分析員工在危機中，究竟是激發還是扼殺了創造力？我們通過研究，力圖找出問題的答案。

走筆至此，筆者要闡述一下我們的研究分析理論框架。首先，我們對所調研團隊中「員工經歷的危機」（Employee-Experienced Crisis），作出定義說明，按照我們的界定，「員工經歷的危機」定義為員工因團隊中的危機事件而經歷的影響。與此同時，我們把調研嵌入「人在創造力情境中」的研究範式裏，按照「人在情境中」（Person-in-situation）的理論，個人受到生存環境內諸多因素的影響，並且人的內心事實和所處的社會環境，經常處於相互作用的狀態，我們據此去檢視其與「內隱理論」在員工創造力方面所產生的影響。

在此也需要向讀者闡釋「內隱理論」的一些內涵。該理論指出，人們所持有對人的基本特徵（如智力、品德、人格特徵等）及周圍事物，會有可變性的看法；簡而言之，因應環境變化，可以產生兩種類型的看法或心態，一種是「定型心態」（Fixed mindset），另一種是「成長心態」（Growth mindset）。「定型心態」認定，人的才智是天生注定，後天無法培養，這種心態令「人為去改變」的努力幾乎無立足之地。

強化「成長心態」 助化險為夷

至於「成長心態」，則相信天賦才智只是解決困難的起點，能力和智慧可以後天培養，而一切總有改變和進步的空間，這種心態令「人為去改變」的努力，即使在面對危機時，也有衝破危機和困境的動力。

我們在上述研究理論框架下，作出4個假設--

假設1：當員工的「定型心態」強時，員工經歷的危機與工作焦慮呈正相關；

假設2：當員工具有強的「定型心態」時，員工經歷的危機增加工作焦慮，與創造力有間接的負相關關係；

假設3：當員工的「成長心態」強時，員工經歷的危機與創造性過程參與正相關；

假設4：當員工具有強的「成長心態」時，員工經歷的危機增加創造性過程參與度，與創造力有間接的正相關關係。

為了驗證這些假設，我們進行了兩個研究：我們收集了來自107個研發（R&D）團隊506名員工的數據，檢驗在假設下「定型心態」對員工經歷危機和工作焦慮之間關聯的調節作用。

研究結果顯示，當個人擁有強烈的「定型心態」時，員工經歷的危機會增加工作焦慮，從而扼殺員工的創造力；相比之下，當個人具有強烈的「成長心態」時，同樣的現象會增強創造性過程參與，激發出創造力。

善用員工智力資源 應對疫情

而為進一步探索思維方式的調節作用是如何發生，另一個研究的樣本涉及40個研發團隊的260名員工，探討「內隱理論」（即遠端調節器）的調節效應由「目標導向」（goal orientations，即近端調節器）介導的可能性。我們通過以上研究發現，「內隱理論」的調節作用，是由「目標取向」介導而激勵出來的，即「內隱理論」是更遠端的調節，而「目標取向」是更近端的調節。

總的來說，上述論文作出了一個關於員工經歷危機時，何時及如何窒礙或有助員工創造力的綜合說明。可以說，組織要走出危機困局，取決於員工創造力的增損，在目前新冠疫情危機尚未渡過，變種病毒株繼續造成危機，不斷打擊企業的情況下，利用員工創造力的智力資源克服難關，無疑是應變的根本之策。

▲ 在新冠疫情下，組織或企業利用員工創造力的智力資源克服難關，是應變的根本之策。（資料圖片）