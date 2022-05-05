廣東看齊浙江 港特首最大「原產地」 政治版 2022/05/05 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超篤定成為下屆特首。原來他與另一前特首曾蔭權同樣祖籍廣東。換言之，5名特首當中，廣東和浙江將會睇齊，各「產出」兩名特首。 李家超曾蔭權 祖籍廣東 李家超和曾蔭權同樣祖籍廣東，但兩人算 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 天主教徒 李家超人生哲學服務社會 2022/05/04 天主教徒 李家超人生哲學服務社會 被指追蹤色情帳戶 李梓敬稱抹黑 2022/05/03 被指追蹤色情帳戶 李梓敬稱抹黑 逾300人出席 政綱簡介會做足防疫 2022/04/30 逾300人出席 政綱簡介會做足防疫 議員撑連任 陳茂波會心微笑 2022/04/29 議員撑連任 陳茂波會心微笑 陳祖恒昨添千金 立會同僚祝賀 2022/04/28 陳祖恒昨添千金 立會同僚祝賀 政治 特首選舉 李家超 曾蔭權 董建華 林鄭月娥 梁振英 立法會 財政司 陳茂波