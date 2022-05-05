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廣東看齊浙江 港特首最大「原產地」

政治版 2022/05/05

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特首選舉唯一候選人李家超篤定成為下屆特首。原來他與另一前特首曾蔭權同樣祖籍廣東。換言之，5名特首當中，廣東和浙江將會睇齊，各「產出」兩名特首。

李家超曾蔭權 祖籍廣東

李家超和曾蔭權同樣祖籍廣東，但兩人算

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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預算案三讀通過 陳茂波：冀早日惠民
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