Meta開放存取 AI大型語言模型 行政人員版 2022/05/05 分享： 分享： 人工智能（AI）發展已滲透至眾多科技領域，擁有龐大AI資源的Meta宣布，將開放AI大型語言模型存取，供更廣泛的AI研究社區使用，提高研究人員了解「大型語言模型是如何運作」的能力。 開放式預設訓練轉化器 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 今日 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 2022/05/04 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 2022/05/04 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 2022/05/03 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 2022/05/03 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 人工智能 Meta