Meta開放存取 AI大型語言模型

人工智能（AI）發展已滲透至眾多科技領域，擁有龐大AI資源的Meta宣布，將開放AI大型語言模型存取，供更廣泛的AI研究社區使用，提高研究人員了解「大型語言模型是如何運作」的能力。

開放式預設訓練轉化器

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