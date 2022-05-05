《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 行政人員版 2022/05/05 分享： 分享： 同一款遊戲多數會有不同平台版本，礙於不兼容的關係，通常只會供同一平台上的玩家進行連綫。為帶來更方便的遊戲體驗，電子遊戲發行商EA Sports宣布，旗下足球遊戲《FIFA 22》將允許PS5、Xbox ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta開放存取 AI大型語言模型 今日 Meta開放存取 AI大型語言模型 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 2022/05/04 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 2022/05/04 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 2022/05/03 Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 2022/05/03 蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺 足球 XBOX 電玩手遊 PlayStation