《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽

同一款遊戲多數會有不同平台版本，礙於不兼容的關係，通常只會供同一平台上的玩家進行連綫。為帶來更方便的遊戲體驗，電子遊戲發行商EA Sports宣布，旗下足球遊戲《FIFA 22》將允許PS5、Xbox

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