  • 23°C
香港時間 : 2022505日 (四) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽

行政人員版 2022/05/05

分享：

分享：

同一款遊戲多數會有不同平台版本，礙於不兼容的關係，通常只會供同一平台上的玩家進行連綫。為帶來更方便的遊戲體驗，電子遊戲發行商EA Sports宣布，旗下足球遊戲《FIFA 22》將允許PS5、Xbox

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Meta開放存取 AI大型語言模型
今日
Meta開放存取 AI大型語言模型
Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟
2022/05/04
Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟
西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密
2022/05/04
西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密
Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers
2022/05/03
Telegram擬拓付費訂閱 推獨家Emoji及Stickers
蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺
2022/05/03
蘋果增AirTag通知音量 被跟蹤者更易察覺
足球 XBOX 電玩手遊 PlayStation

上一篇文章

Meta開放存取 AI大型語言模型

下一篇文章

90後女生興趣變商機 創純素甜品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？