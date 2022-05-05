滬新症降至5千內 重大工程復工 中國版 2022/05/05 分享： 分享： 上海新增本土病例跌至5,000宗以下，封控區人口餘下239萬。官方公布首批重大工程復工「白名單」，允許企業申請人員輪換及讓工人回家，當地農業復產逾93%。 首批涉騰訊阿里數據中心 市政府昨日（4日）召開新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 多地防控升級 京全市續禁堂食 今日 多地防控升級 京全市續禁堂食 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 今日 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 今日 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 你可能感興趣 多地防控升級 京全市續禁堂食 今日 01:00 多地防控升級 京全市續禁堂食 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 今日 01:00 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 今日 01:00 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 疫情 上海 騰訊 阿里巴巴 人口 工程 機場 新冠肺炎疫情