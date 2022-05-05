滬新症降至5千內 重大工程復工

上海新增本土病例跌至5,000宗以下，封控區人口餘下239萬。官方公布首批重大工程復工「白名單」，允許企業申請人員輪換及讓工人回家，當地農業復產逾93%。

首批涉騰訊阿里數據中心

市政府昨日（4日）召開新

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