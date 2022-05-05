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多地防控升級 京全市續禁堂食

穗限制地鐵公交服務 鄭州封城一周

中國版 2022/05/05

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內地疫情持續擴散，多地升級防控。北京再增逾50宗本土病例，關閉逾60個地鐵站、多條巴士路綫，餐廳維持禁堂食，並因應此前「公廁傳播鏈」，禁止封控區內兩人以上同時如廁。

廣州白雲機場一周錄得近百人染疫，國內

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