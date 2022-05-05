多地防控升級 京全市續禁堂食 穗限制地鐵公交服務 鄭州封城一周 中國版 2022/05/05 分享： 分享： 內地疫情持續擴散，多地升級防控。北京再增逾50宗本土病例，關閉逾60個地鐵站、多條巴士路綫，餐廳維持禁堂食，並因應此前「公廁傳播鏈」，禁止封控區內兩人以上同時如廁。 廣州白雲機場一周錄得近百人染疫，國內 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至5千內 重大工程復工 今日 滬新症降至5千內 重大工程復工 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 今日 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 今日 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 你可能感興趣 滬新症降至5千內 重大工程復工 今日 01:00 滬新症降至5千內 重大工程復工 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 今日 01:00 北京入境隔離期 21天縮至「10＋7」 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 今日 01:00 五一出遊人數減3成 旅遊收入挫43% 疫情 北京 餐廳 餐飲 學校 交通 機場 廣州 超市 巴士