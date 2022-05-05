華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正

針對美國國務院指中國放大俄羅斯在烏克蘭問題上的聲音，表明對俄的支持，中國駐美使館周三（4日）回應，中方在烏克蘭問題上的立場公正客觀、無可非議，且說到散布虛假信息，美方應認真反思。

中國駐美使館發言人表示

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