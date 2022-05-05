華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正 中國版 2022/05/05 分享： 分享： 針對美國國務院指中國放大俄羅斯在烏克蘭問題上的聲音，表明對俄的支持，中國駐美使館周三（4日）回應，中方在烏克蘭問題上的立場公正客觀、無可非議，且說到散布虛假信息，美方應認真反思。 中國駐美使館發言人表示 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 對華關稅7月屆滿 美啟動複審程序 今日 對華關稅7月屆滿 美啟動複審程序 布林肯今演說 概述拜登對華政策 今日 布林肯今演說 概述拜登對華政策 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 今日 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 你可能感興趣 對華關稅7月屆滿 美啟動複審程序 今日 01:00 對華關稅7月屆滿 美啟動複審程序 布林肯今演說 概述拜登對華政策 今日 01:00 布林肯今演說 概述拜登對華政策 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 今日 01:00 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 外交 中美關係 俄羅斯 烏克蘭 軍事 制裁 戰爭