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華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正

中國版 2022/05/05

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針對美國國務院指中國放大俄羅斯在烏克蘭問題上的聲音，表明對俄的支持，中國駐美使館周三（4日）回應，中方在烏克蘭問題上的立場公正客觀、無可非議，且說到散布虛假信息，美方應認真反思。

中國駐美使館發言人表示

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