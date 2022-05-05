對華關稅7月屆滿 美啟動複審程序 京促全撤 美內部對減免稅抗通脹仍分歧 中國版 2022/05/05 分享： 分享： 美國對中國懲罰性關稅7月將自動屆滿，當局啟動對華加徵關稅複審程序，評估並諮詢業界，如有需要可延長。 通脹壓力下，近期美國國內有關減免對華加徵關稅的呼聲再起。《華爾街日報》披露，目前華府對此存在分歧。財長 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 布林肯今演說 概述拜登對華政策 今日 布林肯今演說 概述拜登對華政策 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 今日 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正 今日 華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正 你可能感興趣 布林肯今演說 概述拜登對華政策 今日 01:00 布林肯今演說 概述拜登對華政策 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 今日 01:00 Tesla擬上海建新廠 年總產能百萬輛 華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正 今日 01:00 華使館斥美造謠 指對俄烏立場公正 中美關係 貿易戰 關稅 通脹 經濟 美元