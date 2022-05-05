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對華關稅7月屆滿 美啟動複審程序

京促全撤 美內部對減免稅抗通脹仍分歧

中國版 2022/05/05

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美國對中國懲罰性關稅7月將自動屆滿，當局啟動對華加徵關稅複審程序，評估並諮詢業界，如有需要可延長。

通脹壓力下，近期美國國內有關減免對華加徵關稅的呼聲再起。《華爾街日報》披露，目前華府對此存在分歧。財長

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