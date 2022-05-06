平治 E200 AMG Line　皇牌行政房車　優雅舒適

平治E-Class向來是品牌的重心車型，憑著高品質、卓越性能及優秀的舒適性，多年來已經成為豪華房車的指標。最人氣車系中的E200 AMG Line，就如一位優雅高貴的紳士，舉手投足都帶風度翩翩之氣質，配上AMG的型格點綴，令這位紳士展現出活力動感，驚喜萬分。

最近平治旗下多款全新電動車備受注目，但也別忘記經典的型號－有史以來銷量稱皇的E-Class，自1946年起已交付了超過1,400萬輛房車和旅行車。這一代E-Class面世後，定義了頂級優質房車及旅行車標準，全球銷量逾120萬，雄霸一時。

濃厚AMG格調



來到今天，最受歡迎的型號E200 AMG Line正傳承了E-Class的特點。外觀斯文優雅，配合充滿型格跑味的AMG包圍，包括18吋五幅式跑車款輪圈、泵把飾件等，備有穹頂的引擎蓋，並以平面取代立體標誌，還有全新設計鑽石型鬼面罩，運動姿態相當搶眼。



全新LED車頭燈銳利醒目，尾燈內部也經過重新設計，充滿時代感。車尾泵把的電鍍飾件及雙尾喉，滲出陣陣跑車動感。車身綫條簡潔利落，令全車更添年輕個性。



豪華寬敞的車廂



踏入車廂中，座椅用上ARTICO仿皮革及運動化橫紋設計，側墊厚實可完全承托及包覆腰部，乘坐舒適。駕駛席可作多角度電動調校，包括頭枕及腳位，兼顧由頭至腳的舒適性。另設自動適應設定，只要在顯示屏上輸入身高資料，座椅便會自動調較至適當位置，輕輕微調就能找到適合自己的駕駛坐姿，方便準確。

▲ 後座豪華舒服，空間度十足，乘客同樣享受。

▲ ARTICO仿皮革座椅具高承托力，維持舒適駕駛坐姿。

車廂空間寬敞開揚，坐上後座，頭部及腳位充足闊落，絕無侷促感。原廠配備亦非常齊全，設有冷氣出風口及充電插座、閱讀燈、手枕及杯架等。抬頭一看，雙全景式天幕天窗讓視野更開揚，連後座乘客也照顧周到。

▲ 車頂設有雙天窗，前後座均可享受開揚感覺。

智能實用MBUX



車廂中控台採用深灰色木材質料，配合鋼琴亮黑按鈕，設計細節匠心獨運，流露時尚豪華氣派。全新三幅式多功能軚盤以Nappa皮革包裹，並以黑色觸控式按鈕配銀邊點綴，操作流暢，富有質感。

▲ 三幅式多功能軚盤配上深灰色木材中控台，極富質感。

▲ 輕觸式屏幕顯示360度泊車鏡頭，畫面高清。

雙12.3吋數碼儀表板及中控台輕觸式屏幕，更是亮點所在。儀表板圖像鮮艷，更可清澈地顯示多種不同行車資訊。標準配置的MBUX資訊娛樂系統，透過智能語音輸入指令可直接操控導航、冷氣系統和車窗等，同時能連綫接駁Apple CarPlay，操控更得心應手。顏色繽紛的64色氣氛燈、中央觸控台等配置，呈現高科技感。車主更可透過Mercedes me Connect手機應用程式，隨時隨地檢測車輛狀況及遙控預設多種功能。



超卓駕駛效能



E200配備2公升直4渦輪增壓引擎，輸出最大197匹馬力，扭力為320Nm，動力充沛。EQ Boost輕混能動力系統如虎添翼，不但有助減低耗油量，亦令加速反應更敏銳。令駕駛體驗更輕鬆。

▲ 1,991c.c.直4渦輪增壓引擎，配合EQ Boost 微混能，駕駛動力充足。

9G-TRONIC自動波箱在轉波時極為流暢順滑，加上軟硬適中的Agility Control懸掛系統，車廂隔音效果理想，駕駛者及乘客均能感受到平穩舒適。在任何道路情況，都給予駕駛者十足信心。加上完善的安全輔助系統，包括主動式剎車輔助系統、主動式泊車系統連泊車鏡頭、盲點警告系統等，駕駛體驗更全面、更安心。



如果想追求更刺激的速度感，E200亦備有Sport及Sport+駕駛模式可選，引擎即時變得勇猛靈活，動力表現更加澎湃，強烈引擎聲讓人熱血沸騰。E200 AMG Line同時擁有無可匹敵的舒適性及充滿動感的駕駛樂趣，完美滿足駕駛者的兩大需要。

（資料由客戶提供）