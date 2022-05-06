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艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性

副刊版 2022/05/06

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一提到西班牙，焦點總是落在巴塞隆拿的聖家堂、高第建築及巴塞球會等，但別忘記，馬德里才是西班牙的首都。馬德里的迷人城市魅力絕不遜於巴塞隆拿，最近更有全新馬德里艾迪遜酒店（The Madrid

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欄名 : Travel

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