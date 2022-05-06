艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 副刊版 2022/05/06 分享： 分享： 一提到西班牙，焦點總是落在巴塞隆拿的聖家堂、高第建築及巴塞球會等，但別忘記，馬德里才是西班牙的首都。馬德里的迷人城市魅力絕不遜於巴塞隆拿，最近更有全新馬德里艾迪遜酒店（The Madrid ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 2022/03/25 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 亞洲最佳女廚師庄司夏子 2022/02/25 亞洲最佳女廚師庄司夏子 兩間東京必吃星級餐廳 2022/02/25 兩間東京必吃星級餐廳 全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 2022/01/28 全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 2022/01/07 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 酒店 西班牙 馬德里 旅遊資訊 歐元