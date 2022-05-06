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給地表最強的母親們 聊表心意時刻

副刊版 2022/05/06

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人愈大，愈拜服母親之能耐。易地相處，能抵抗潮物的萬誘，把一生血汗錢花在兒女身上。所以就要趁慶祝地表最強的母親節來臨，今年就給自己一個聊表心意的時刻吧！

今年母親節，感恩香港政府體諒母親大人愛一家人齊齊整

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欄名 : Watch

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