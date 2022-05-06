「有隻雀仔跌落水、跌落水、跌落水……被水沖去」，家傳戶曉的童謠，源自十二世紀英國童謠《London Bridge Is Falling Down》（My Fair Lady），為何倫敦橋竟會下塌？又為何成為童謠？

早在羅馬時代，泰晤士河上已有木橋出現，惟於十二世紀，一場大火燒毁了木橋，英皇亨利二世下令大規模建造一座石橋，長二百七十五米、闊八米，並有二十個哥德式（Gothic）橋拱，豐功偉績本應深受民眾支持；自古以來，領導政策定要經得起時間和金錢洗禮。

倫敦橋共耗時三十三年及花費無數稅收，才得以完成，可惜在一二八一年，泰晤士河上的大型浮冰，破壞了倫敦橋上其中五個橋拱，惟當時的掌權者Queen Eleanor of Aquitaine（亨利二世的皇后）處理失誤，沒有急人民所急，未有及時修補橋拱因而有下塌之險，「London bridge is falling down, My fair lady」，正是提醒這位英國皇后的人民心聲。

香港的青馬大橋及港珠澳大橋健在，但香港經濟紮根於中國接軌世界的橋樑地位，香港本身就是一座巨型經濟大橋，惟近年社會不穩加上冠毒爆發，令這大橋搖搖欲墜，不僅民生不保，國際地位也連番失守。在緊急關頭下，領導者的政策尤其重要，可惜香港市民清零無望之餘，也見不到經濟曙光，這大橋恐有下塌之險。

Hong Kong Bridge is falling down，My fair lady——這是醫生作為香港巿民的一點憂慮。