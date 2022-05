「有隻雀仔跌落水、跌落水、跌落水……被水沖去」,家傳戶曉的童謠,源自十二世紀英國童謠《London Bridge Is Falling Down》(My Fair Lady),為何倫敦橋竟會下塌?又為何成為童謠?

早在羅馬時代,泰晤士河上已有木橋出現,惟於十二世紀,一場大火燒毁了木橋,英皇亨利二世下令大規模建造一座石橋,長二百七十五米、闊八米,並有二十個哥德式(Gothic)橋拱,豐功偉績本應深受民眾支持;自古以來,領導政策定要經得起時間和金錢洗禮。

倫敦橋共耗時三十三年及花費無數稅收,才得以完成,可惜在一二八一年,泰晤士河上的大型浮冰,破壞了倫敦橋上其中五個橋拱,惟當時的掌權者Queen Eleanor of Aquitaine(亨利二世的皇后)處理失誤,沒有急人民所急,未有及時修補橋拱因而有下塌之險,「London bridge is falling down, My fair lady」,正是提醒這位英國皇后的人民心聲。

香港的青馬大橋及港珠澳大橋健在,但香港經濟紮根於中國接軌世界的橋樑地位,香港本身就是一座巨型經濟大橋,惟近年社會不穩加上冠毒爆發,令這大橋搖搖欲墜,不僅民生不保,國際地位也連番失守。在緊急關頭下,領導者的政策尤其重要,可惜香港市民清零無望之餘,也見不到經濟曙光,這大橋恐有下塌之險。

Hong Kong Bridge is falling down,My fair lady——這是醫生作為香港巿民的一點憂慮。